https://ria.ru/20201002/vaktsina-1578103991.html
В Германии разрешили испытания еще одной вакцины от COVID-19
Биофармацевтическая компания IDT Biologika получила разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса в Германии, сообщается в пресс-релизе... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:16
2020-10-02T13:16
2020-10-02T13:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Биофармацевтическая компания IDT Biologika получила разрешение на клинические испытания своей вакцины от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, сообщается в пресс-релизе немецкого регулятора института Пауля Эрлиха.Испытания вакцины, которая разрабатывается совместно с Немецком центром исследования инфекций (DZIF), пройдут на 30 участниках в возрасте от 18 до 55 лет. Вакцинация будет проходить в два этапа с интервалом в четыре недели.Вторая фаза клинических исследований станет более масштабной и будет включать пожилых волонтеров. Она запланирована на конец этого года, если испытания первой фазы покажут безопасность и эффективность вакцины.Разрабатываемая векторная вакцина против вируса сделана на основе модифицированного и обезвреженного вируса натуральной оспы.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, в мире