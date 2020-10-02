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https://ria.ru/20201002/uv-naushniki-1578118706.html
В России стали доступны антибактериальные беспроводные наушники
Компания LG показала TWS-гарнитуры Tone Free FN4 и FN6. У последней модели есть ультрафиолетовая подсветка для обеззараживания. Новинки анонсированы и для... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:35
2020-10-02T16:35
риа наука
lg electronics
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Компания LG показала TWS-гарнитуры Tone Free FN4 и FN6. У последней модели есть ультрафиолетовая подсветка для обеззараживания. Новинки <u><a href="https://www.lg.com/ru/audio/lg-hbs-fn6-black" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсированы</a></u> и для российского рынка.Наушники получили 6-миллиметровые излучатели, поддержку Bluetooth 5.0 и влагозащиту по стандарту IPX4. Как уверяет производитель, гарнитура проработает 6 часов без подзарядки, еще 12 часов даст аккумулятор кейса. У Tone FN6 есть беспроводная зарядка и ультрафиолетовая подсветка. В LG утверждают, что она убивает 99 процентов микробов на поверхности наушников в течение 10 минут. Обеззараживание включается, когда кейс закрыт и подключен к кабелю питания. Кодек aptX гарнитурой не поддерживается, есть лишь SBC и AAC, которые не отличаются высоким качеством передачи звука. Новые наушники от LG трудно назвать доступным решением — младшую версию оценили в 7990 рублей, за старшую попросят 9900 рублей.
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578107525.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
lg electronics, гаджеты, технологии

В России стали доступны антибактериальные беспроводные наушники

16:35 02.10.2020
 
© LGLG Tone Free FN4
LG Tone Free FN4 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© LG
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Компания LG показала TWS-гарнитуры Tone Free FN4 и FN6. У последней модели есть ультрафиолетовая подсветка для обеззараживания. Новинки анонсированы и для российского рынка.
Наушники получили 6-миллиметровые излучатели, поддержку Bluetooth 5.0 и влагозащиту по стандарту IPX4. Как уверяет производитель, гарнитура проработает 6 часов без подзарядки, еще 12 часов даст аккумулятор кейса.
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У Tone FN6 есть беспроводная зарядка и ультрафиолетовая подсветка. В LG утверждают, что она убивает 99 процентов микробов на поверхности наушников в течение 10 минут. Обеззараживание включается, когда кейс закрыт и подключен к кабелю питания.
Кодек aptX гарнитурой не поддерживается, есть лишь SBC и AAC, которые не отличаются высоким качеством передачи звука. Новые наушники от LG трудно назвать доступным решением — младшую версию оценили в 7990 рублей, за старшую попросят 9900 рублей.
 
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РИА НаукаLG ElectronicsгаджетыТехнологии
 
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