https://ria.ru/20201002/uv-naushniki-1578118706.html

В России стали доступны антибактериальные беспроводные наушники

Компания LG показала TWS-гарнитуры Tone Free FN4 и FN6. У последней модели есть ультрафиолетовая подсветка для обеззараживания. Новинки анонсированы и для... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:35

2020-10-02T16:35

2020-10-02T16:35

риа наука

lg electronics

гаджеты

технологии

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Компания LG показала TWS-гарнитуры Tone Free FN4 и FN6. У последней модели есть ультрафиолетовая подсветка для обеззараживания. Новинки <u><a href="https://www.lg.com/ru/audio/lg-hbs-fn6-black" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсированы</a></u> и для российского рынка.Наушники получили 6-миллиметровые излучатели, поддержку Bluetooth 5.0 и влагозащиту по стандарту IPX4. Как уверяет производитель, гарнитура проработает 6 часов без подзарядки, еще 12 часов даст аккумулятор кейса. У Tone FN6 есть беспроводная зарядка и ультрафиолетовая подсветка. В LG утверждают, что она убивает 99 процентов микробов на поверхности наушников в течение 10 минут. Обеззараживание включается, когда кейс закрыт и подключен к кабелю питания. Кодек aptX гарнитурой не поддерживается, есть лишь SBC и AAC, которые не отличаются высоким качеством передачи звука. Новые наушники от LG трудно назвать доступным решением — младшую версию оценили в 7990 рублей, за старшую попросят 9900 рублей.

https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578107525.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

lg electronics, гаджеты, технологии