https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578103832.html

В Турции раскритиковали призыв Минской группы ОБСЕ о перемирии в Карабахе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар назвал призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ о прекращении огня в Карабахе неискренним и неубедительным. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:12

2020-10-02T13:12

2020-10-02T13:12

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

хулуси акар

дональд трамп

сергей лавров

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/07/1568282222_0:74:2756:1624_1400x0_80_0_0_864c6f793078b8d3f02e835a85007c92.jpg

<strong>АНКАРА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минобороны Турции <a href="http://ria.ru/person_KHulusi_Akar/" target="_blank" data-auto="true">Хулуси Акар</a> назвал призыв сопредседателей Минской группы ОБСЕ о прекращении огня в Карабахе неискренним и неубедительным.Лидеры России, США и Франции – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> выразили соболезнования семьям убитых и раненых. Лидеры призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.МИД РФ сообщил ранее, что министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> обсудил с турецким коллегой <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank" data-auto="true">Мевлютом Чавушоглу</a> эскалацию напряженности вокруг Нагорного Карабаха, министры подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт боевиков из других регионов. Также обе стороны выразили готовность к плотной координации действий России и Турции для стабилизации обстановки."Призывы к перемирию тех, кто годами не смог найти решение справедливому требованию Азербайджана по Нагорному Карабаху, такие же неубедительные, как и неискренние", - цитирует Акара газета Sabah.Отмечается, что Акар сделал это заявление, комментируя призыв президентов стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) по прекращению огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта.Акар добавил, что Турция "до конца будет рядом с братским народом Азербайджана в его борьбе по возвращению его территорий".Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20201002/karabakh-1578101635.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578100829.html

4

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хулуси акар, дональд трамп, сергей лавров, азербайджан, армения, в мире