https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578063217.html
Звезда сериала "Кухня" показала в соцсети, как отдыхала в Турции
Актриса Мария Горбань поделилась с подписчиками в инстаграме фотографиями и видео своего отдыха в Турции. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T00:57
2020-10-02T00:57
2020-10-02T00:57
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новости - туризм
турция
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Актриса Мария Горбань <a href="https://www.instagram.com/p/CFyljt6prAo/" target="_blank">поделилась</a> с подписчиками в инстаграме фотографиями и видео своего отдыха в Турции.На снимках она в купальнике выходит из бассейна одного из отелей в Бодруме.Фотографии вызвали восторг у поклонников."Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его...", — написала она в комментариях к другим турецким снимкам.В кадр попала и дочь Марии Стефания, с которой актриса отдыхает на курорте.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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