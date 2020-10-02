Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578063217.html
Звезда сериала "Кухня" показала в соцсети, как отдыхала в Турции
Актриса Мария Горбань поделилась с подписчиками в инстаграме фотографиями и видео своего отдыха в Турции. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T00:57
2020-10-02T00:57
туризм
мария горбань
туризм
бодрум
туристы
новости - туризм
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/88337/52/883375258_0:60:762:489_1400x0_80_0_0_43a191e57e7ec3e5689cbdc40fd9fd8c.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Актриса Мария Горбань <a href="https://www.instagram.com/p/CFyljt6prAo/" target="_blank">поделилась</a> с подписчиками в инстаграме фотографиями и видео своего отдыха в Турции.На снимках она в купальнике выходит из бассейна одного из отелей в Бодруме.Фотографии вызвали восторг у поклонников."Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его...", — написала она в комментариях к другим турецким снимкам.В кадр попала и дочь Марии Стефания, с которой актриса отдыхает на курорте.
бодрум
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/88337/52/883375258_0:0:762:573_1400x0_80_0_0_67375a17498fda3b57ece4ed4b71fc30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария горбань, туризм, бодрум, туристы, новости - туризм, турция

Звезда сериала "Кухня" показала в соцсети, как отдыхала в Турции

00:57 02.10.2020
 
© Фото : предоставлено журналом MaximМария Горбань
Мария Горбань - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : предоставлено журналом Maxim
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Актриса Мария Горбань поделилась с подписчиками в инстаграме фотографиями и видео своего отдыха в Турции.
На снимках она в купальнике выходит из бассейна одного из отелей в Бодруме.
Фотографии вызвали восторг у поклонников.
"Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его...", — написала она в комментариях к другим турецким снимкам.
В кадр попала и дочь Марии Стефания, с которой актриса отдыхает на курорте.
 
ТуризмМария ГорбаньТуризмБодрумтуристыНовости - ТуризмТурция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37Евросоюз вводит санкции против Белоруссии
02:08AFP: лидеры стран ЕС согласовали санкции против Белоруссии
01:13Адвокат рассказал о единственном шансе для Ефремова смягчить приговор
01:05Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
01:01В Ингушетии один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
00:45Командира элитной воинской части НКР наградили за взятие важных высот
00:32США призвали стороны карабахского конфликта "дать задний ход"
23:58Небензя призвал Запад к сотрудничеству по делу Навального
23:47Трубоукладчик для Nord Stream 2 покинул базу проекта
23:35В Пензе суд взыскал с больницы более миллиона рублей за гибель ребенка
23:25Средства ПВО Армении сбили четыре беспилотника
23:23В США ученые назвали Трампа "локомотивом" коронавирусной "инфодемии"
23:16В СК раскрыли подробности нападения медведя на людей в цирке
23:11Ереван сообщил об одном погибшем при атаке азербайджанского беспилотника
23:05Раскрыта хронология событий перед смертью дочери Конкина
23:03В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:02В подмосковном цирке медведь напал на дрессировщика и ребенка
22:47Собянин оценил критичность ситуации с коронавирусом
22:45Недалеко от Еревана сбили беспилотник
22:39Минобороны Армении призвало граждан не паниковать из-за шума ракет ПВО
Лента новостейМолния