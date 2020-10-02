https://ria.ru/20201002/turtsiya-1578063217.html

Звезда сериала "Кухня" показала в соцсети, как отдыхала в Турции

Актриса Мария Горбань поделилась с подписчиками в инстаграме фотографиями и видео своего отдыха в Турции. РИА Новости, 02.10.2020

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туризм

мария горбань

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бодрум

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турция

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Актриса Мария Горбань <a href="https://www.instagram.com/p/CFyljt6prAo/" target="_blank">поделилась</a> с подписчиками в инстаграме фотографиями и видео своего отдыха в Турции.На снимках она в купальнике выходит из бассейна одного из отелей в Бодруме.Фотографии вызвали восторг у поклонников."Единственный способ сделать утро хорошим — проспать его...", — написала она в комментариях к другим турецким снимкам.В кадр попала и дочь Марии Стефания, с которой актриса отдыхает на курорте.

бодрум

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария горбань, туризм, бодрум, туристы, новости - туризм, турция