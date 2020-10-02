https://ria.ru/20201002/tramp-1578104895.html

Эрдоган пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления

Президент Турции Тайип Эрдоган пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу и его супруге Меланье, заразившимся коронавирусом, скорейшего выздоровления... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:27

2020-10-02T13:27

2020-10-02T13:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

меланья трамп

коронавирусы

дональд трамп

турция

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568241218_0:152:3118:1905_1400x0_80_0_0_7b07fe5e86ba89357cf10958f5163f40.jpg

<strong>АНКАРА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Тайип Эрдоган пожелал своему американскому коллеге <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> и его супруге Меланье, заразившимся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, скорейшего выздоровления и восстановления здоровья."Желаю скорейшего выздоровления президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Дональду Трампу и <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланье Трамп</a>, у которых получен положительный результат теста на COVID-19. Искренне надеюсь, что они без проблем преодолеют карантинный период и как можно скорее восстановят свое здоровье", - написал Эрдоган в <a href="https://twitter.com/rterdogan" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578101881.html

турция

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, коронавирусы, дональд трамп, турция, сша, в мире