https://ria.ru/20201002/territoriya-1578109165.html

Арт-дирекция в полном составе покинула фестиваль "Территория"

Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:17

2020-10-02T18:17

2020-10-02T18:17

культура

театр

новости культуры

юлия пересильд

тимофей кулябин

чулпан хаматова

василий церетели

евгений миронов

кирилл серебренников

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в полном составе, сообщил на пресс-конференции в пятницу художественный руководитель Театра наций, член дирекции Евгений Миронов.Пятнадцатый фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября."Этот фестиваль юбилейный. Пятнадцать лет назад мы придумали фестиваль "Территория". Нам так хотелось расширить наши собственные границы, мало того, поделиться своим опытом с другими, конечно, сама идея фестиваля уже витала в воздухе. Пятнадцать лет - это все-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции. Во-первых, меньше стали уделять времени фестивалю, а это вещь невозможная, он требует практически в течение всего года много очень сил", - отметил Миронов.По его словам, это дело молодых, поэтому в этом году они приняли принципиальное решение уйти всем составом."И передать этот факел замечательной команде - актрисе Юлии Пересильд, хореографу Анне Абалихиной, режиссерам Тимофею Кулябину и Дмитрию Волкострелову, куратору Алексею Новоселову, музыкальному театральному критику Дмитрию Ренанскому", - рассказал Миронов.Он выразил уверенность, что у новой команды все получится. "Конечно, невозможно представить фестиваль без нашего участия в той или иной дозировке. Удачи вам. Удачи нашему фестивалю "Территория", - заключил Миронов.Фестиваль существует с 2006 года. В арт-дирекцию входили Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.

https://ria.ru/20200930/territoriya-1577992451.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, юлия пересильд, тимофей кулябин, чулпан хаматова, василий церетели, евгений миронов, кирилл серебренников