https://ria.ru/20201002/territoriya-1578109165.html
Арт-дирекция в полном составе покинула фестиваль "Территория"
Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:17
2020-10-02T18:17
2020-10-02T18:17
культура
театр
новости культуры
юлия пересильд
тимофей кулябин
чулпан хаматова
василий церетели
евгений миронов
кирилл серебренников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/56736/03/567360389_812:151:1945:788_1400x0_80_0_0_5be4c8de928edf2be8fc35773696b8a5.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в полном составе, сообщил на пресс-конференции в пятницу художественный руководитель Театра наций, член дирекции Евгений Миронов.Пятнадцатый фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября."Этот фестиваль юбилейный. Пятнадцать лет назад мы придумали фестиваль "Территория". Нам так хотелось расширить наши собственные границы, мало того, поделиться своим опытом с другими, конечно, сама идея фестиваля уже витала в воздухе. Пятнадцать лет - это все-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции. Во-первых, меньше стали уделять времени фестивалю, а это вещь невозможная, он требует практически в течение всего года много очень сил", - отметил Миронов.По его словам, это дело молодых, поэтому в этом году они приняли принципиальное решение уйти всем составом."И передать этот факел замечательной команде - актрисе Юлии Пересильд, хореографу Анне Абалихиной, режиссерам Тимофею Кулябину и Дмитрию Волкострелову, куратору Алексею Новоселову, музыкальному театральному критику Дмитрию Ренанскому", - рассказал Миронов.Он выразил уверенность, что у новой команды все получится. "Конечно, невозможно представить фестиваль без нашего участия в той или иной дозировке. Удачи вам. Удачи нашему фестивалю "Территория", - заключил Миронов.Фестиваль существует с 2006 года. В арт-дирекцию входили Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.
https://ria.ru/20200930/territoriya-1577992451.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/56736/03/567360389_815:73:1932:911_1400x0_80_0_0_0f9149caf24159e1c855f27bd70a7429.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, юлия пересильд, тимофей кулябин, чулпан хаматова, василий церетели, евгений миронов, кирилл серебренников
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в полном составе, сообщил на пресс-конференции в пятницу художественный руководитель Театра наций, член дирекции Евгений Миронов.
Пятнадцатый фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября.
"Этот фестиваль юбилейный. Пятнадцать лет назад мы придумали фестиваль "Территория". Нам так хотелось расширить наши собственные границы, мало того, поделиться своим опытом с другими, конечно, сама идея фестиваля уже витала в воздухе. Пятнадцать лет - это все-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции. Во-первых, меньше стали уделять времени фестивалю, а это вещь невозможная, он требует практически в течение всего года много очень сил", - отметил Миронов.
По его словам, это дело молодых, поэтому в этом году они приняли принципиальное решение уйти всем составом.
"И передать этот факел замечательной команде - актрисе Юлии Пересильд, хореографу Анне Абалихиной, режиссерам Тимофею Кулябину и Дмитрию Волкострелову, куратору Алексею Новоселову, музыкальному театральному критику Дмитрию Ренанскому", - рассказал Миронов.
Он выразил уверенность, что у новой команды все получится. "Конечно, невозможно представить фестиваль без нашего участия в той или иной дозировке. Удачи вам. Удачи нашему фестивалю "Территория", - заключил Миронов.
Фестиваль существует с 2006 года. В арт-дирекцию входили Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.