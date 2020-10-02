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https://ria.ru/20201002/territoriya-1578109165.html
Арт-дирекция в полном составе покинула фестиваль "Территория"
Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:17
2020-10-02T18:17
культура
театр
новости культуры
юлия пересильд
тимофей кулябин
чулпан хаматова
василий церетели
евгений миронов
кирилл серебренников
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в полном составе, сообщил на пресс-конференции в пятницу художественный руководитель Театра наций, член дирекции Евгений Миронов.Пятнадцатый фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября."Этот фестиваль юбилейный. Пятнадцать лет назад мы придумали фестиваль "Территория". Нам так хотелось расширить наши собственные границы, мало того, поделиться своим опытом с другими, конечно, сама идея фестиваля уже витала в воздухе. Пятнадцать лет - это все-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции. Во-первых, меньше стали уделять времени фестивалю, а это вещь невозможная, он требует практически в течение всего года много очень сил", - отметил Миронов.По его словам, это дело молодых, поэтому в этом году они приняли принципиальное решение уйти всем составом."И передать этот факел замечательной команде - актрисе Юлии Пересильд, хореографу Анне Абалихиной, режиссерам Тимофею Кулябину и Дмитрию Волкострелову, куратору Алексею Новоселову, музыкальному театральному критику Дмитрию Ренанскому", - рассказал Миронов.Он выразил уверенность, что у новой команды все получится. "Конечно, невозможно представить фестиваль без нашего участия в той или иной дозировке. Удачи вам. Удачи нашему фестивалю "Территория", - заключил Миронов.Фестиваль существует с 2006 года. В арт-дирекцию входили Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.
https://ria.ru/20200930/territoriya-1577992451.html
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60
театр, новости культуры, юлия пересильд, тимофей кулябин, чулпан хаматова, василий церетели, евгений миронов, кирилл серебренников

Арт-дирекция в полном составе покинула фестиваль "Территория"

18:17 02.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРассмотрение иска фонда "Федерация" к ИД "Коммерсант"
Рассмотрение иска фонда Федерация к ИД Коммерсант - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Арт-дирекция международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", в которую входили Кирилл Серебренников, Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в полном составе, сообщил на пресс-конференции в пятницу художественный руководитель Театра наций, член дирекции Евгений Миронов.
Пятнадцатый фестиваль-школа современного искусства "Территория" пройдет в Москве с 16 октября по 3 ноября.
"Этот фестиваль юбилейный. Пятнадцать лет назад мы придумали фестиваль "Территория". Нам так хотелось расширить наши собственные границы, мало того, поделиться своим опытом с другими, конечно, сама идея фестиваля уже витала в воздухе. Пятнадцать лет - это все-таки срок. У всех появились свои фонды, театры, институции. Во-первых, меньше стали уделять времени фестивалю, а это вещь невозможная, он требует практически в течение всего года много очень сил", - отметил Миронов.
По его словам, это дело молодых, поэтому в этом году они приняли принципиальное решение уйти всем составом.
"И передать этот факел замечательной команде - актрисе Юлии Пересильд, хореографу Анне Абалихиной, режиссерам Тимофею Кулябину и Дмитрию Волкострелову, куратору Алексею Новоселову, музыкальному театральному критику Дмитрию Ренанскому", - рассказал Миронов.
Он выразил уверенность, что у новой команды все получится. "Конечно, невозможно представить фестиваль без нашего участия в той или иной дозировке. Удачи вам. Удачи нашему фестивалю "Территория", - заключил Миронов.
Фестиваль существует с 2006 года. В арт-дирекцию входили Миронов, Чулпан Хаматова, Роман Должанский, Теодор Курентзис, Кирилл Серебренников, Андрей Ураев и Василий Церетели.
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КультураТеатрНовости культурыЮлия ПересильдТимофей КулябинЧулпан ХаматоваВасилий ЦеретелиЕвгений МироновКирилл Серебренников
 
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