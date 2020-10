https://ria.ru/20201002/tatu-1578062376.html

Фанатка Эминема установила рекорд по числу татуировок со своим кумиром

Поклонница рэпера Эминема установила мировой рекорд по количеству татуировок с изображением своего кумира, сообщает The Independent. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T00:40

2020-10-02T00:40

2020-10-02T00:40

стиль жизни

культура

музыка

новости культуры

маршалл брюс мэтерс (эминем)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151534/43/1515344349_0:53:3000:1741_1400x0_80_0_0_5dc5986c89028c9ae74a0b90be088205.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости</strong>. Поклонница рэпера Эминема установила мировой рекорд по количеству татуировок с изображением своего кумира, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/eminem-fan-tattoos-guinness-world-record-b717071.html" target="_blank">сообщает</a> The Independent.Так, у 35-летней Ники Паттерсон, мастера по маникюру из шотландского Абердина 16 портретов Эминема на теле (на руках, ногах, груди и пальцах). В результате она вошла в Книгу рекордов Гинесса как обладательница наибольшего количества изображений одного и того же музыканта на коже. Первую татуировку с рэпером она сделала, когда ей было 19 лет. В начале этого года последний альбом Эминема "Music to be murdered by" занял первое место в британском хит-параде.

https://ria.ru/20200615/1572943155.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, музыка, новости культуры, маршалл брюс мэтерс (эминем)