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https://ria.ru/20201002/tatu-1578062376.html
Фанатка Эминема установила рекорд по числу татуировок со своим кумиром
Поклонница рэпера Эминема установила мировой рекорд по количеству татуировок с изображением своего кумира, сообщает The Independent. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T00:40
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стиль жизни
культура
музыка
новости культуры
маршалл брюс мэтерс (эминем)
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости</strong>. Поклонница рэпера Эминема установила мировой рекорд по количеству татуировок с изображением своего кумира, <a href="https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/music/news/eminem-fan-tattoos-guinness-world-record-b717071.html" target="_blank">сообщает</a> The Independent.Так, у 35-летней Ники Паттерсон, мастера по маникюру из шотландского Абердина 16 портретов Эминема на теле (на руках, ногах, груди и пальцах). В результате она вошла в Книгу рекордов Гинесса как обладательница наибольшего количества изображений одного и того же музыканта на коже. Первую татуировку с рэпером она сделала, когда ей было 19 лет. В начале этого года последний альбом Эминема "Music to be murdered by" занял первое место в британском хит-параде.
https://ria.ru/20200615/1572943155.html
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стиль жизни, музыка, новости культуры, маршалл брюс мэтерс (эминем)

Фанатка Эминема установила рекорд по числу татуировок со своим кумиром

00:40 02.10.2020
 
© AP Photo / Invision/ Jack PlunkettРэпер Эминем
Рэпер Эминем - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Invision/ Jack Plunkett
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Поклонница рэпера Эминема установила мировой рекорд по количеству татуировок с изображением своего кумира, сообщает The Independent.
Так, у 35-летней Ники Паттерсон, мастера по маникюру из шотландского Абердина 16 портретов Эминема на теле (на руках, ногах, груди и пальцах).
В результате она вошла в Книгу рекордов Гинесса как обладательница наибольшего количества изображений одного и того же музыканта на коже.
Первую татуировку с рэпером она сделала, когда ей было 19 лет.
В начале этого года последний альбом Эминема "Music to be murdered by" занял первое место в британском хит-параде.
Эминем на 92-й церемонии вручения премии Оскар в Голливуде, Лос-Анджелес - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
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КультураСтиль жизниМузыкаНовости культурыМаршалл Брюс Мэтерс (Эминем)
 
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