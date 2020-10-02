https://ria.ru/20201002/ssha-1578082757.html

В Пентагоне пожаловались на потерю "недосягаемости" США из-за России

Соединенные Штаты перестали быть "недосягаемыми" из-за модернизации российского подводного флота. Об этом, как сообщает Business Insider, заявил командующий... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T04:15

2020-10-02T04:15

2020-10-02T09:49

россия

калибр

военно-морские силы сша

министерство обороны сша

сирия

сша

вмф рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149714/12/1497141218_0:76:1037:659_1400x0_80_0_0_1a1f2422668696f815d5e529aa5c3b9c.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты перестали быть "недосягаемыми" из-за модернизации российского подводного флота. Об этом, как сообщает <a href="https://www.businessinsider.com/" target="_blank">Business Insider</a>, заявил командующий подводными силами <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> вице-адмирал Дэрил Кодл. Как пишет издание, несмотря на то, что сейчас в российском флоте меньше субмарин, чем во времена <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, они более современные, бесшумные, обладают большей автономностью и способны наносить удары по наземным объектам.В ходе конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> уже продемонстрировала свои крылатые <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">ракеты "Калибр"</a>, нанеся удары с подлодок по целям на суше. Из-за этого <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> необходимо как можно быстрее подготовиться к подводной войне, выразил мнение директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен.Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны, резюмировал он.Американские военные ранее неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот "тихой гавани". Так, вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявлял, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Льюис добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя "небезопасно".

https://ria.ru/20200523/1571871949.html

АНДРЕЙ КОННИН Хорошо, что они понимают, что ответка обязательно прилетит. Это понимание неплохо охлаждает горячие американские головы. 204

bobkov1001 а у них вечно кто-то виноват, только не они! они же"белые и пушистые" всем"добра и мира"желают 138

21

россия

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, калибр, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сирия, сша, вмф рф, в мире