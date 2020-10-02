https://ria.ru/20201002/ssha-1578082757.html
В Пентагоне пожаловались на потерю "недосягаемости" США из-за России
Соединенные Штаты перестали быть "недосягаемыми" из-за модернизации российского подводного флота. Об этом, как сообщает Business Insider, заявил командующий... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T04:15
2020-10-02T04:15
2020-10-02T09:49
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Соединенные Штаты перестали быть "недосягаемыми" из-за модернизации российского подводного флота. Об этом, как сообщает <a href="https://www.businessinsider.com/" target="_blank">Business Insider</a>, заявил командующий подводными силами <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> вице-адмирал Дэрил Кодл. Как пишет издание, несмотря на то, что сейчас в российском флоте меньше субмарин, чем во времена <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, они более современные, бесшумные, обладают большей автономностью и способны наносить удары по наземным объектам.В ходе конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> уже продемонстрировала свои крылатые <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">ракеты "Калибр"</a>, нанеся удары с подлодок по целям на суше. Из-за этого <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> необходимо как можно быстрее подготовиться к подводной войне, выразил мнение директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен.Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны, резюмировал он.Американские военные ранее неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот "тихой гавани". Так, вице-адмирал Эндрю Вуди Льюис заявлял, что <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с "более смертоносными системами вооружения", из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Льюис добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя "небезопасно".
https://ria.ru/20200523/1571871949.html
АНДРЕЙ КОННИН
Хорошо, что они понимают, что ответка обязательно прилетит. Это понимание неплохо охлаждает горячие американские головы.
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bobkov1001
а у них вечно кто-то виноват, только не они! они же"белые и пушистые" всем"добра и мира"желают
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калибр, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, сирия, сша, вмф рф, в мире