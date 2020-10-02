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Липецкая область
https://ria.ru/20201002/soglashenie-1578107887.html
Резидент ОЭЗ "Липецк" расширяет производство
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и руководство компании Fondital, которая является резидентом ОЭЗ "Липецк" и специализируется на выпуске... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:11
2020-10-02T14:11
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости</strong>. Глава администрации Липецкой области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a> и руководство компании Fondital, которая является резидентом ОЭЗ "Липецк" и специализируется на выпуске отопительного оборудования, подписали соглашение о расширении производства, сообщает пресс-службе администрации региона.Соглашение позволит компании приступить к реализации второго и третьего этапов развития, а именно запустить литейное производство с одной плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов. Объем инвестиций составит 641 миллионов рублей.По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, темпы развития ОЭЗ "Липецк", преференции и соответствующая инфраструктура с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов.Он отметил, что на производстве будут дополнительно созданы 70 рабочих мест. Также, по его мнению, строительство литейного цеха позволит наиболее прочно локализовать российское производство, проектная мощность которого составляет 5 миллионов секций радиаторов в год.
https://ria.ru/20200930/obrazovanie-1577984059.html
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игорь артамонов

Резидент ОЭЗ "Липецк" расширяет производство

14:11 02.10.2020
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и руководство компании Fondital, которая является резидентом ОЭЗ "Липецк" и специализируется на выпуске отопительного оборудования, подписали соглашение о расширении производства, сообщает пресс-службе администрации региона.
Соглашение позволит компании приступить к реализации второго и третьего этапов развития, а именно запустить литейное производство с одной плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов. Объем инвестиций составит 641 миллионов рублей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, темпы развития ОЭЗ "Липецк", преференции и соответствующая инфраструктура с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов.
"Здесь реализуются наиболее современные технологии, отвечающие самым строгим экологическим требованиям, а кроме этого, позволяет создавать рабочие места для наших людей", – сказал Артамонов.
Он отметил, что на производстве будут дополнительно созданы 70 рабочих мест. Также, по его мнению, строительство литейного цеха позволит наиболее прочно локализовать российское производство, проектная мощность которого составляет 5 миллионов секций радиаторов в год.
 
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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