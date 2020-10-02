https://ria.ru/20201002/soglashenie-1578107887.html

Резидент ОЭЗ "Липецк" расширяет производство

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и руководство компании Fondital, которая является резидентом ОЭЗ "Липецк" и специализируется на выпуске... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:11

2020-10-02T14:11

2020-10-02T14:11

липецкая область

игорь артамонов

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<strong>ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости</strong>. Глава администрации Липецкой области <a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank">Игорь Артамонов</a> и руководство компании Fondital, которая является резидентом ОЭЗ "Липецк" и специализируется на выпуске отопительного оборудования, подписали соглашение о расширении производства, сообщает пресс-службе администрации региона.Соглашение позволит компании приступить к реализации второго и третьего этапов развития, а именно запустить литейное производство с одной плавильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и биметаллических радиаторов. Объем инвестиций составит 641 миллионов рублей.По словам главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, темпы развития ОЭЗ "Липецк", преференции и соответствующая инфраструктура с каждым годом привлекают все большее число российских и иностранных инвесторов.Он отметил, что на производстве будут дополнительно созданы 70 рабочих мест. Также, по его мнению, строительство литейного цеха позволит наиболее прочно локализовать российское производство, проектная мощность которого составляет 5 миллионов секций радиаторов в год.

https://ria.ru/20200930/obrazovanie-1577984059.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов