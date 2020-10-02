https://ria.ru/20201002/sber-1578108507.html

SberCloud.Advanced подтвердила соответствие нормам безопасности ИСПДн

Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы SberCloud.Advanced требованиям безопасности... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:23

2020-10-02T14:23

2020-10-02T14:23

россия

сбербанк россии

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости</strong>. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы SberCloud.Advanced требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3), сообщает компания.Облачная платформа SberCloud.Advanced – это более 40 высокотехнологичных облачных сервисов, уже зарекомендовавших себя во многих странах мира. Она позволяет создавать облачные продукты и сервисы в самых разных областях экономики, науки и образования - от систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры целых предприятий до умных систем электронной коммерции, аналитики на основе ИИ и платформ дистанционного образования."Полученный SberCloud аттестат подтверждает выполнение требований российского законодательства, предъявляемых к ИСПДн при обеспечении третьего уровня защищенности. Клиенты SberCloud могут использовать все сервисы платформы SberCloud.Advanced, число которых постоянно растет, для обработки персональных данных своих сотрудников и заказчиков и быть уверенными в их надежной защите", - привели в компании комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.

https://ria.ru/20200924/servisy-1577729550.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбербанк россии, новости компаний - экономика