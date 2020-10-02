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SberCloud.Advanced подтвердила соответствие нормам безопасности ИСПДн
Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы SberCloud.Advanced требованиям безопасности... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:23
2020-10-02T14:23
россия
сбербанк россии
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости</strong>. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы SberCloud.Advanced требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3), сообщает компания.Облачная платформа SberCloud.Advanced – это более 40 высокотехнологичных облачных сервисов, уже зарекомендовавших себя во многих странах мира. Она позволяет создавать облачные продукты и сервисы в самых разных областях экономики, науки и образования - от систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры целых предприятий до умных систем электронной коммерции, аналитики на основе ИИ и платформ дистанционного образования."Полученный SberCloud аттестат подтверждает выполнение требований российского законодательства, предъявляемых к ИСПДн при обеспечении третьего уровня защищенности. Клиенты SberCloud могут использовать все сервисы платформы SberCloud.Advanced, число которых постоянно растет, для обработки персональных данных своих сотрудников и заказчиков и быть уверенными в их надежной защите", - привели в компании комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
https://ria.ru/20200924/servisy-1577729550.html
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россия, сбербанк россии, новости компаний - экономика

SberCloud.Advanced подтвердила соответствие нормам безопасности ИСПДн

14:23 02.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Компания SberCloud (входит в экосистему Сбера) получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы SberCloud.Advanced требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных (ИСПДн) при обеспечении третьего уровня защищенности персональных данных (УЗ-3), сообщает компания.
"Аттестация подтвердила, что уровень подготовки специалистов SberCloud, организационная структура, нормативное и методическое обеспечение, а также техническая оснащенность облачной платформы SberCloud.Advanced обеспечивают необходимый уровень защищенности персональных данных", - говорится в сообщении.
Облачная платформа SberCloud.Advanced – это более 40 высокотехнологичных облачных сервисов, уже зарекомендовавших себя во многих странах мира. Она позволяет создавать облачные продукты и сервисы в самых разных областях экономики, науки и образования - от систем резервного копирования и ИТ-инфраструктуры целых предприятий до умных систем электронной коммерции, аналитики на основе ИИ и платформ дистанционного образования.
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"Полученный SberCloud аттестат подтверждает выполнение требований российского законодательства, предъявляемых к ИСПДн при обеспечении третьего уровня защищенности. Клиенты SberCloud могут использовать все сервисы платформы SberCloud.Advanced, число которых постоянно растет, для обработки персональных данных своих сотрудников и заказчиков и быть уверенными в их надежной защите", - привели в компании комментарий генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
 
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РоссияСбербанк РоссииНовости компаний - Экономика
 
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