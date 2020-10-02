https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578093146.html

Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза

Минск в связи с принятыми Брюсселем визовыми санкциями в отношении Белоруссии вводит в действие ответный список, сообщается на сайте МИД республики. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:11

2020-10-02T11:11

2020-10-02T13:14

евросовет

шарль мишель

евросоюз

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> в связи с принятыми Брюсселем визовыми санкциями в отношении <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вводит в действие ответный список, сообщается на сайте МИД республики.Там также отмечено, что перечень действует в рамках интеграционных объединений, в которые входит Белоруссия.Кроме того, в сообщении подчеркивается, что Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в ЕС."ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия", — сказано на сайте МИД.В ведомстве заключили, что дальнейшая раскрутка "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям, например, выходу страны из совместных программ и проектов, пересмотру уровня дипломатического присутствия, "вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> согласовал санкции по ситуации в Белоруссии, в списке значатся примерно 40 лиц. При этом президент республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> в него не вошел, так как в Брюсселе рассчитывают на конструктивный диалог с ним.В Белоруссии больше полутора месяцев продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко. Оппозиция и Евросоюз результаты голосования не признали.В первые дни демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Позже от силовых методов отказались, но после инаугурации произошел новый протестный всплеск, методы подавления снова на время ужесточились.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/katoliki-1578078418.html

https://ria.ru/20200930/protest-1578021509.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

itacsltd17 Половина консультационных площадок по мировым проблемам была в Минске. Теперь их не будет. Батька молодец. 513

андрей сочин Евросоюз не только Германия и Франция ,для той же Польши транзит через Беларусь-важное дело. 471

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, евросоюз, минск, белоруссия, в мире