https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578086614.html
Евросоюз введет санкции в отношении Белоруссии
Евросоюз в связи с ситуацией в Белоруссии введет санкции в отношении несколько десятков человек, причем президент Александр Лукашенко в него не войдет, сообщил... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:27
2020-10-02T09:27
2020-10-02T11:40
протесты в белоруссии
евросовет
обсе
шарль мишель
эммануэль макрон
александр лукашенко
евросоюз
латвия
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_db7443f160e5f8f9a1c6393e75f6f077.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> введет санкции в отношении несколько десятков человек, причем президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в него не войдет, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> пояснил, что против Лукашенко санкции не введут, так как такое решение означало бы "отказ от диалога".По его словам, Евросоюз призывает Лукашенко согласиться на диалог через <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, "принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты".Мишель в свою очередь отметил, что ЕС будет следить за ситуацией."Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", — подчеркнул глава Евросовета.Подготовка санкцийДо этого ввести ограничения против Белоруссии не позволял <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> из-за своей позиции по действиям <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в средиземноморском регионе. Как передает агентство AFP со ссылкой на свои источники, кипрские власти изменили подход после того, как партнеры согласились принять в отношении <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> жесткую резолюцию, где содержатся угрозы санкций.Ранее санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии самостоятельно ввели <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>.Во вторник санкции против президента Белоруссии, его сына Виктора и еще девяти белорусских чиновников ввели <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>.В заявлении <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".Агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что пакет ограничений в отношении <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> практически полностью подготовили Соединенные Штаты.Протесты в БелоруссииМассовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих, не согласных с итогами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Также проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
https://ria.ru/20201002/katoliki-1578078418.html
Сергей Бережной
доказательства они предоставили или опять на честном слове джентельменов?
20
Влад Антилибер
Глубоко плевать. Пусть тешатся. Белоруссия спокойно проживет с их санкциями. Интересно, через кого они теперь собираются нам санкционку гнать, если белорусы им ответку пришлют.
16
7
латвия
лондон
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576205022_347:0:3076:2047_1400x0_80_0_0_20e8ca2d2002c3b9fabea43c7195df9f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросовет, обсе, шарль мишель, эммануэль макрон, александр лукашенко, евросоюз, латвия, лондон, белоруссия, в мире
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Евросоюз
в связи с ситуацией в Белоруссии
введет санкции в отношении несколько десятков человек, причем президент Александр Лукашенко
в него не войдет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель
.
"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Белоруссии. Вы знаете, что то, что на столе — это список из примерно 40 лиц", — заявил Мишель в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС.
Президент Франции Эммануэль Макрон
пояснил, что против Лукашенко санкции не введут, так как такое решение означало бы "отказ от диалога".
По его словам, Евросоюз призывает Лукашенко согласиться на диалог через ОБСЕ
, "принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты".
"Принять против него санкции означало бы оправдать отказ от диалога, важно его вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае, в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", — пояснил президент Франции.
Мишель в свою очередь отметил, что ЕС будет следить за ситуацией.
"Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", — подчеркнул глава Евросовета.
Подготовка санкций
До этого ввести ограничения против Белоруссии не позволял Кипр
из-за своей позиции по действиям Турции
в средиземноморском регионе. Как передает агентство AFP со ссылкой на свои источники, кипрские власти изменили подход после того, как партнеры согласились принять в отношении Анкары
жесткую резолюцию, где содержатся угрозы санкций.
Ранее санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии самостоятельно ввели Эстония
, Латвия
и Литва
.
Во вторник санкции против президента Белоруссии, его сына Виктора и еще девяти белорусских чиновников ввели Канада
и Великобритания
.
В заявлении Лондона
утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".
Агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что пакет ограничений в отношении Минска
практически полностью подготовили Соединенные Штаты.
Протесты в Белоруссии
Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих, не согласных с итогами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Также проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>