https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578086614.html

Евросоюз введет санкции в отношении Белоруссии

Евросоюз в связи с ситуацией в Белоруссии введет санкции в отношении несколько десятков человек, причем президент Александр Лукашенко в него не войдет, сообщил... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:27

2020-10-02T09:27

2020-10-02T11:40

протесты в белоруссии

евросовет

обсе

шарль мишель

эммануэль макрон

александр лукашенко

евросоюз

латвия

лондон

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> введет санкции в отношении несколько десятков человек, причем президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в него не войдет, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a>.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> пояснил, что против Лукашенко санкции не введут, так как такое решение означало бы "отказ от диалога".По его словам, Евросоюз призывает Лукашенко согласиться на диалог через <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, "принять меры по установлению доверия, освободить политических заключенных, особенно бывших кандидатов в президенты".Мишель в свою очередь отметил, что ЕС будет следить за ситуацией."Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", — подчеркнул глава Евросовета.Подготовка санкцийДо этого ввести ограничения против Белоруссии не позволял <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> из-за своей позиции по действиям <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в средиземноморском регионе. Как передает агентство AFP со ссылкой на свои источники, кипрские власти изменили подход после того, как партнеры согласились принять в отношении <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкары</a> жесткую резолюцию, где содержатся угрозы санкций.Ранее санкции в отношении нескольких десятков официальных лиц Белоруссии самостоятельно ввели <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстония</a>, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвия</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a>.Во вторник санкции против президента Белоруссии, его сына Виктора и еще девяти белорусских чиновников ввели <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>.В заявлении <a href="http://ria.ru/location_London_2/" target="_blank" data-auto="true">Лондона</a> утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".Агентство Рейтер сообщало со ссылкой на источники, что пакет ограничений в отношении <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> практически полностью подготовили Соединенные Штаты.Протесты в БелоруссииМассовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, сразу после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих, не согласных с итогами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни протестов были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, в том числе свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные — в выходные дни. Также проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20201002/katoliki-1578078418.html

Сергей Бережной доказательства они предоставили или опять на честном слове джентельменов? 20

Влад Антилибер Глубоко плевать. Пусть тешатся. Белоруссия спокойно проживет с их санкциями. Интересно, через кого они теперь собираются нам санкционку гнать, если белорусы им ответку пришлют. 16

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латвия

лондон

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, обсе, шарль мишель, эммануэль макрон, александр лукашенко, евросоюз, латвия, лондон, белоруссия, в мире