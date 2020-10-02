https://ria.ru/20201002/samobichevanie-1578056675.html

Столичные психологи рассказали, как перестать заниматься самобичеванием

Самокритика может быть полезной, но иногда внутренний голос упрекает нас за ошибки слишком часто и настойчиво — это состояние психологи называют самобичеванием. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:00

2020-10-02T08:00

2020-10-02T12:15

хорошие новости

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Самокритика может быть полезной, но иногда внутренний голос упрекает нас за ошибки слишком часто и настойчиво — это состояние психологи называют самобичеванием. Как справиться с этой неприятной привычкой, рассказала Галина Нюхряева, психолог семейного центра "Зеленоград" департамента труда и социальной защиты населения Москвы."Я плохая мать"В семейный центр "Зеленоград" Наталья обратилась за помощью в налаживании отношений с детьми. Однако при первой же встрече стало понятно, что у нее много психологических проблем: очень жесткие требования к себе и постоянное самобичевание из-за того, что она что-то не успела и не смогла сделать. Установка "я плохая мать" приводила женщину в состояние депрессии и тревожного расстройства.После нескольких встреч с психологом Наталья начала замечать изменения: депрессивные настроения стали беспокоить все меньше, активность выросла. Отношения с детьми улучшились после того, как женщина поняла, что она и к ним предъявляла жесткие требования.Правильные установкиВ ходе терапии психолог сформировал новые взгляды на разные ситуации в жизни Натальи. Вот некоторые из них:Психолог советует не слушать упрекающих вас людей, даже если это близкие. Когда вы перестанете зацикливаться на критике, у вас сформируется адекватная самооценка. Если не взваливать на свои плечи ответственность за происходящее, вы сможете наконец общаться с окружающими на равных. "Путь преодоления самобичевания лежит через принятие своей личности как неприкосновенной для оценок и ярлыков. Быть недовольным своим поведением — полезно, а быть недовольным своей личностью — путь в депрессию и невроз", — отметил психолог<strong>.</strong>Если вы понимаете, что стали заложником собственных эмоций и справиться самостоятельно уже не хватает сил, обращайтесь за помощью в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=NrhH5mQ4nqGxlB_ESgZWY7hSGbRSlmfYWnmmcMvFiXASO0zfBmbYCA..&URL=https%3a%2f%2fxn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks%2f" target="_blank">"Мой семейный центр"</a>. Достаточно оставить обращение на портале службы, и сотрудники центра свяжутся с вами в течение одного рабочего дня.

https://ria.ru/20200916/psikhologiya-1577280602.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости