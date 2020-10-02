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Столичные психологи рассказали, как перестать заниматься самобичеванием
Самокритика может быть полезной, но иногда внутренний голос упрекает нас за ошибки слишком часто и настойчиво — это состояние психологи называют самобичеванием. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:00
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Самокритика может быть полезной, но иногда внутренний голос упрекает нас за ошибки слишком часто и настойчиво — это состояние психологи называют самобичеванием. Как справиться с этой неприятной привычкой, рассказала Галина Нюхряева, психолог семейного центра "Зеленоград" департамента труда и социальной защиты населения Москвы."Я плохая мать"В семейный центр "Зеленоград" Наталья обратилась за помощью в налаживании отношений с детьми. Однако при первой же встрече стало понятно, что у нее много психологических проблем: очень жесткие требования к себе и постоянное самобичевание из-за того, что она что-то не успела и не смогла сделать. Установка "я плохая мать" приводила женщину в состояние депрессии и тревожного расстройства.После нескольких встреч с психологом Наталья начала замечать изменения: депрессивные настроения стали беспокоить все меньше, активность выросла. Отношения с детьми улучшились после того, как женщина поняла, что она и к ним предъявляла жесткие требования.Правильные установкиВ ходе терапии психолог сформировал новые взгляды на разные ситуации в жизни Натальи. Вот некоторые из них:Психолог советует не слушать упрекающих вас людей, даже если это близкие. Когда вы перестанете зацикливаться на критике, у вас сформируется адекватная самооценка. Если не взваливать на свои плечи ответственность за происходящее, вы сможете наконец общаться с окружающими на равных. "Путь преодоления самобичевания лежит через принятие своей личности как неприкосновенной для оценок и ярлыков. Быть недовольным своим поведением — полезно, а быть недовольным своей личностью — путь в депрессию и невроз", — отметил психолог<strong>.</strong>Если вы понимаете, что стали заложником собственных эмоций и справиться самостоятельно уже не хватает сил, обращайтесь за помощью в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=NrhH5mQ4nqGxlB_ESgZWY7hSGbRSlmfYWnmmcMvFiXASO0zfBmbYCA..&amp;URL=https%3a%2f%2fxn--e1aaancaqclcc7aew1d7d.xn--80adxhks%2f" target="_blank">"Мой семейный центр"</a>. Достаточно оставить обращение на портале службы, и сотрудники центра свяжутся с вами в течение одного рабочего дня.
https://ria.ru/20200916/psikhologiya-1577280602.html
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РИА Новости
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хорошие новости

Столичные психологи рассказали, как перестать заниматься самобичеванием

08:00 02.10.2020 (обновлено: 12:15 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский Девушка с ребенком
 Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Самокритика может быть полезной, но иногда внутренний голос упрекает нас за ошибки слишком часто и настойчиво — это состояние психологи называют самобичеванием. Как справиться с этой неприятной привычкой, рассказала Галина Нюхряева, психолог семейного центра "Зеленоград" департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"Я плохая мать"

В семейный центр "Зеленоград" Наталья обратилась за помощью в налаживании отношений с детьми. Однако при первой же встрече стало понятно, что у нее много психологических проблем: очень жесткие требования к себе и постоянное самобичевание из-за того, что она что-то не успела и не смогла сделать. Установка "я плохая мать" приводила женщину в состояние депрессии и тревожного расстройства.
После нескольких встреч с психологом Наталья начала замечать изменения: депрессивные настроения стали беспокоить все меньше, активность выросла. Отношения с детьми улучшились после того, как женщина поняла, что она и к ним предъявляла жесткие требования.
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Правильные установки

В ходе терапии психолог сформировал новые взгляды на разные ситуации в жизни Натальи. Вот некоторые из них:
Неудачи бывают у всех. Если у меня что-то не получается, то это ничего не говорит обо мне как о человеке в целом.
Я хотела бы все успевать, но не обязана быть идеальной.
Я не могу всегда и все контролировать.
Я стремлюсь к хорошему, но не требую этого от себя.
Я люблю и принимаю себя.
Я забочусь о себе. Прислушиваюсь к своим желаниям и делаю то, что хочу.
Психолог советует не слушать упрекающих вас людей, даже если это близкие. Когда вы перестанете зацикливаться на критике, у вас сформируется адекватная самооценка. Если не взваливать на свои плечи ответственность за происходящее, вы сможете наконец общаться с окружающими на равных.
"Путь преодоления самобичевания лежит через принятие своей личности как неприкосновенной для оценок и ярлыков. Быть недовольным своим поведением — полезно, а быть недовольным своей личностью — путь в депрессию и невроз", — отметил психолог.
Если вы понимаете, что стали заложником собственных эмоций и справиться самостоятельно уже не хватает сил, обращайтесь за помощью в "Мой семейный центр". Достаточно оставить обращение на портале службы, и сотрудники центра свяжутся с вами в течение одного рабочего дня.
 
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