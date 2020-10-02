https://ria.ru/20201002/psikhologiya-1578098535.html
В МЧС оценили психологическую устойчивость россиян
Психологическая устойчивость россиян тянет на четверку по пятибалльной шкале, заявила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:12
2020-10-02T12:12
2020-10-02T12:12
юлия шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Психологическая устойчивость россиян тянет на четверку по пятибалльной шкале, заявила директор Центра экстренной психологической помощи <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России <a href="http://ria.ru/person_JUlija_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Шойгу</a>."Оценка будет не совсем объективна. Думаю, примерно около четырех", - сказала она в прямом эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос об оценке уровня психологической устойчивости россиян.По словам Шойгу, "практическая психология была практически запрещена в нашей стране, и довольно долго ее не существовало"."Не так давно отметили 50-летие первых факультетов в нашей стране, их было всего два... Наступила перестройка, наступило новое время, в котором нам пришлось жить, и практически в середине 90-х годов эта профессия переживает бум, пик популярности. И за короткие сроки из двух факультетов получаются сотни, которые готовят психологов по всей стране. Несложно математическими подсчетами понять, что даже преподавателей не должно хватать на обеспечение педагогического процесса. И поэтому по качеству выпускаемых специалистов долгое время были большие вопросы", - заявила она.Кроме того, существует нормативно-правовая проблема, добавила Шойгу. "Нет ни одного регламентирующего документа, я имею в виду на уровне законодательства федерального, который бы регламентировал деятельность психолога, а значит, нет ни одного документа, который бы определял права, обязанности, возможности каждой стороны. Человек, обращающийся к специалисту, может рассчитывать исключительно на его профессионализм и порядочность", - пояснила она.
https://ria.ru/20201001/uchenye-1578053229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/alkogol-1577562919.html
2
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Психологическая устойчивость россиян тянет на четверку по пятибалльной шкале, заявила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС
России Юлия Шойгу
.
"Оценка будет не совсем объективна. Думаю, примерно около четырех", - сказала она в прямом эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос об оценке уровня психологической устойчивости россиян.
По словам Шойгу, "практическая психология была практически запрещена в нашей стране, и довольно долго ее не существовало".
"Не так давно отметили 50-летие первых факультетов в нашей стране, их было всего два... Наступила перестройка, наступило новое время, в котором нам пришлось жить, и практически в середине 90-х годов эта профессия переживает бум, пик популярности. И за короткие сроки из двух факультетов получаются сотни, которые готовят психологов по всей стране. Несложно математическими подсчетами понять, что даже преподавателей не должно хватать на обеспечение педагогического процесса. И поэтому по качеству выпускаемых специалистов долгое время были большие вопросы", - заявила она.
Кроме того, существует нормативно-правовая проблема, добавила Шойгу. "Нет ни одного регламентирующего документа, я имею в виду на уровне законодательства федерального, который бы регламентировал деятельность психолога, а значит, нет ни одного документа, который бы определял права, обязанности, возможности каждой стороны. Человек, обращающийся к специалисту, может рассчитывать исключительно на его профессионализм и порядочность", - пояснила она.