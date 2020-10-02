Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/psikhologiya-1578098535.html
В МЧС оценили психологическую устойчивость россиян
Психологическая устойчивость россиян тянет на четверку по пятибалльной шкале, заявила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:12
2020-10-02T12:12
юлия шойгу
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577548301_0:279:3077:2010_1400x0_80_0_0_11c52eed4340f7afddc8023679f00354.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Психологическая устойчивость россиян тянет на четверку по пятибалльной шкале, заявила директор Центра экстренной психологической помощи <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России <a href="http://ria.ru/person_JUlija_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Шойгу</a>."Оценка будет не совсем объективна. Думаю, примерно около четырех", - сказала она в прямом эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос об оценке уровня психологической устойчивости россиян.По словам Шойгу, "практическая психология была практически запрещена в нашей стране, и довольно долго ее не существовало"."Не так давно отметили 50-летие первых факультетов в нашей стране, их было всего два... Наступила перестройка, наступило новое время, в котором нам пришлось жить, и практически в середине 90-х годов эта профессия переживает бум, пик популярности. И за короткие сроки из двух факультетов получаются сотни, которые готовят психологов по всей стране. Несложно математическими подсчетами понять, что даже преподавателей не должно хватать на обеспечение педагогического процесса. И поэтому по качеству выпускаемых специалистов долгое время были большие вопросы", - заявила она.Кроме того, существует нормативно-правовая проблема, добавила Шойгу. "Нет ни одного регламентирующего документа, я имею в виду на уровне законодательства федерального, который бы регламентировал деятельность психолога, а значит, нет ни одного документа, который бы определял права, обязанности, возможности каждой стороны. Человек, обращающийся к специалисту, может рассчитывать исключительно на его профессионализм и порядочность", - пояснила она.
https://ria.ru/20201001/uchenye-1578053229.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/alkogol-1577562919.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577548301_165:211:2615:2048_1400x0_80_0_0_22bf51a7efe4e7a1ed9c4224c5db5faa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юлия шойгу, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

В МЧС оценили психологическую устойчивость россиян

12:12 02.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкДевушки на велосипедах на одной из московских улиц
Девушки на велосипедах на одной из московских улиц - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Психологическая устойчивость россиян тянет на четверку по пятибалльной шкале, заявила директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.
"Оценка будет не совсем объективна. Думаю, примерно около четырех", - сказала она в прямом эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос об оценке уровня психологической устойчивости россиян.
Печальная девушка - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 15:02РИА Наука
Российские ученые нашли возможный способ лечить психические заболевания
По словам Шойгу, "практическая психология была практически запрещена в нашей стране, и довольно долго ее не существовало".
"Не так давно отметили 50-летие первых факультетов в нашей стране, их было всего два... Наступила перестройка, наступило новое время, в котором нам пришлось жить, и практически в середине 90-х годов эта профессия переживает бум, пик популярности. И за короткие сроки из двух факультетов получаются сотни, которые готовят психологов по всей стране. Несложно математическими подсчетами понять, что даже преподавателей не должно хватать на обеспечение педагогического процесса. И поэтому по качеству выпускаемых специалистов долгое время были большие вопросы", - заявила она.
Кроме того, существует нормативно-правовая проблема, добавила Шойгу. "Нет ни одного регламентирующего документа, я имею в виду на уровне законодательства федерального, который бы регламентировал деятельность психолога, а значит, нет ни одного документа, который бы определял права, обязанности, возможности каждой стороны. Человек, обращающийся к специалисту, может рассчитывать исключительно на его профессионализм и порядочность", - пояснила она.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 04:00Сказано в эфире
Почему при осенней депрессии алкоголь не поможетЛечить осеннюю депрессию алкоголем не только опасно, но и непродуктивно, есть гораздо более эффективные ‒ и безвредные ‒ способы поправить самочувствие, рассказал радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор Борис Положий.
 
Обсудить2
Юлия ШойгуМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния