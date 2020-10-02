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МИД Белоруссии объяснил переаккредитацию иностранных СМИ
Переаккредитация в Белоруссии иностранных журналистов не является зачисткой информационного поля, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:57
2020-10-02T17:57
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Переаккредитация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> иностранных журналистов не является зачисткой информационного поля, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."Хочу особо подчеркнуть, что это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам", - заявил Глаз, соответствующую аудиозапись распространила пресс-служба МИД.Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что со 2 октября в стране введено в действие новое положение о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ. Как отмечали в МИД, в новом положении введен ряд норм, направленных на "упрощение и облегчение" порядка получения аккредитации для журналистов. При этом действие выданных ранее МИД республики аккредитационных карточек официально прекращается с пятницы.
https://ria.ru/20200901/zhurnalisty-1576574835.html
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мид белоруссии, белоруссия, в мире

МИД Белоруссии объяснил переаккредитацию иностранных СМИ

17:57 02.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Переаккредитация в Белоруссии иностранных журналистов не является зачисткой информационного поля, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"Хочу особо подчеркнуть, что это не какая-то зачистка информационного поля, прекращение аккредитации или еще что-то с этим связанное, а именно переаккредитация иностранных СМИ по новым правилам", - заявил Глаз, соответствующую аудиозапись распространила пресс-служба МИД.
Ранее внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что со 2 октября в стране введено в действие новое положение о порядке аккредитации журналистов иностранных СМИ. Как отмечали в МИД, в новом положении введен ряд норм, направленных на "упрощение и облегчение" порядка получения аккредитации для журналистов. При этом действие выданных ранее МИД республики аккредитационных карточек официально прекращается с пятницы.
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