https://ria.ru/20201002/pashaev-1578108811.html

Момент нападения на Эльмана Пашаева попал на видео

Телеканал "360" опубликовал видео нападения на Эльмана Пашаева в центре Москвы. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:29

2020-10-02T14:29

2020-10-02T14:47

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Телеканал "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" опубликовал видео нападения на <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a> в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.На кадрах видно, как Пашаев борется с молодым человеком в медицинской маске и перчатках рядом со зданием телеканала на Зубовском бульваре. В какой-то момент юристу удалось повалить противника, но почти сразу он упал сам, после чего нападавший скрылся.Инцидент произошел перед пресс-конференцией, на которой Пашаев обещал назвать заказчика дела актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>.Юрист сравнил поступок молодого человека с покушением.ДТП с участием ЕфремоваСмертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=pA3SxxivWTb21cwUuCYu4YHCSIwDLN2ut0N1XTOe1jWZYU4ExWbYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2flocation_Moskva%2f" target="_blank">Москве</a>. Актер на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", за рулем которого находился курьер интернет-магазина <a href="https://pochta.rian.ru/owa/redir.aspx?C=zI5JYxW895ZQUIFCblYDmrInz33zJJWKiyH6K5l1l3iZYU4ExWbYCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2fperson_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova%2f" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Мужчина получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.В начале сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в аварии и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. После этого актер отказался от услуг Пашаева, который пытался доказать, что за рулем был не Ефремов, а кто-то другой. Приговор в законную силу не вступил, сторона защиты подала ряд апелляций.

https://ria.ru/20200927/panin-1577842157.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/pashaev-1577780557.html

Gr Uvarov Постановочный балет. Действие первое. Как раз для ведущих СМИ освещать такие знаменательные события. Так держать. 65

Динго Динго Так это Пашаев накинулся на парня. Пашаев напал, о как ! 51

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия