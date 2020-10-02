https://ria.ru/20201002/pamyatnik-1578109284.html
В Мурманске открыли памятник воинам Полярной дивизии
Открытие памятника воинам Полярной дивизии, в числе других частей и соединений остановивших наступление фашистов на Севере в годы войны, состоялось в пятницу в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:36
2020-10-02T14:36
2020-10-02T14:36
мурманская область
памятники
андрей чибис
мемориал
мурманск
мурманская область
общество
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<strong>МУРМАНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Открытие памятника воинам Полярной дивизии, в числе других частей и соединений остановивших наступление фашистов на Севере в годы войны, состоялось в пятницу в <a href="https://ria.ru/location_Murmansk" target="_blank">Мурманске</a>, сообщила пресс-служба регионального правительства.Монумент, автором которого стал мурманский скульптор Александр Арсентьев, представляет собой фигуры солдата и добровольца, выполненные с максимальной точностью в исторических деталях.Инициатива создания памятника солдатам и ополченцам героического соединения, остановившего гитлеровцев на подступах к Мурманску осенью 1941 года, принадлежит городской общественной организации "Мурманск – город-герой". К ней подключились другие общественные объединения, неравнодушные граждане, городские власти. Мемориал стал архитектурным центром сквера, обустроенного в 2020 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" на месте заложенной ветеранами Полярной дивизии в 1991 году аллеи на проспекте Героев-Североморцев.Формирование Полярной дивизии народного ополчения началось в сентябре 1941 года. В первоначальный состав дивизии вошли более 10 тысяч ополченцев - рабочих судоремонтных заводов, железной дороги, портов, рыболовецких хозяйств, работников учреждений города Мурманска и других, а также несколько тысяч бойцов истребительных батальонов Мурманска и Мурманской области.
https://realty.ria.ru/20200928/most-1577874933.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
памятники, андрей чибис, мемориал, мурманск, мурманская область, общество
МУРМАНСК, 2 окт – РИА Новости.
Открытие памятника воинам Полярной дивизии, в числе других частей и соединений остановивших наступление фашистов на Севере в годы войны, состоялось в пятницу в Мурманске
, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Монумент, автором которого стал мурманский скульптор Александр Арсентьев, представляет собой фигуры солдата и добровольца, выполненные с максимальной точностью в исторических деталях.
"В год памяти и славы мы по заслугам отмечаем тех героев, которые остановили фашистов на Севере. Которые при нехватке оружия, боеприпасов, в непонятно какой одежде сражались с элитными немецкими горнострелковыми частями и не отдали Мурманск врагу", – сказал в приветственном слове к участникам торжества губернатор Андрей Чибис.
Инициатива создания памятника солдатам и ополченцам героического соединения, остановившего гитлеровцев на подступах к Мурманску осенью 1941 года, принадлежит городской общественной организации "Мурманск – город-герой". К ней подключились другие общественные объединения, неравнодушные граждане, городские власти. Мемориал стал архитектурным центром сквера, обустроенного в 2020 году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" на месте заложенной ветеранами Полярной дивизии в 1991 году аллеи на проспекте Героев-Североморцев.
Формирование Полярной дивизии народного ополчения началось в сентябре 1941 года. В первоначальный состав дивизии вошли более 10 тысяч ополченцев - рабочих судоремонтных заводов, железной дороги, портов, рыболовецких хозяйств, работников учреждений города Мурманска и других, а также несколько тысяч бойцов истребительных батальонов Мурманска и Мурманской области.