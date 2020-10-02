https://ria.ru/20201002/otoplenie-1578108840.html

Отопление на всех объектах соцсферы запустили в Подмосковье

Отопление запустили на всех объектах социальной сферы Московской области и в 95% многоквартирных домов, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:30

2020-10-02T14:30

2020-10-02T14:30

новости подмосковья

жкх

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. </strong>Отопление запустили на всех объектах социальной сферы <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> и в 95% многоквартирных домов, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго."В настоящее время отопление на всех 6768 объектах социальной сферы запущено на 100%. Тепло также появилось в 42 442 многоквартирных жилых домах, использующих централизованное отопление, численностью населения около 6 миллионов человек", — цитирует пресс-служба слова главы ведомства Александра Самарина.Он отмсетил, что о 100- процентном запуске отопления отчитались 36 муниципалитетов Подмосковья.Всего к началу осенне-зимнего периода специалисты проверили и подготовили порядка 2,6 тысячи котельных, около 10,3 тысячи километров теплосетей, 53,8 тысячи многоквартирных домов, 150,7 тысячи километров электрических сетей, 38,8 тысячи электросетевых подстанций и 53,2 тысячи километров газопроводов, рассказали в ведомстве."Все объекты энергетики и ЖКХ готовы к отопительному сезону на 100%. Это стало возможно, несмотря на сокращение регламентных сроков подготовки к осенне-зимнему периоду, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе, благодаря слаженной работе специалистов энергетики и ЖКХ", — добавил министр.

https://realty.ria.ru/20200922/otoplenie-1577585577.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, московская область (подмосковье)