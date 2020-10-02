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https://ria.ru/20201002/obuchenie-1578128475.html
Обучение в РАНХиГС прошли два вице-премьера и 12 министров
Порядка 50-60 тысяч госслужащих ежегодно обучаются в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), за последние пять лет там... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:57
2020-10-02T18:57
владимир мау
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Порядка 50-60 тысяч госслужащих ежегодно обучаются в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), за последние пять лет там учились два вице-премьера и 12 федеральных министров, 9 из которых в действующем правительстве, сообщил ректор РАНХиГС <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mau/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мау</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Если говорить о госслужащих, то ежегодно в академии обучается порядка 50–60 тысяч государственных служащих. Благодаря вашим поручениям и поддержке в тесном сотрудничестве с администрацией президента, с руководством администрации, мы сейчас реализуем уникальные флагманские программы для всей системы госуправления", — сказал Мау.Он отметил, что по сути это резерв управленческих кадров. Причем это программы не только для гражданских служащих: много людей из <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a>, из ФСО, из <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a>, добавил Мау."За последние пять лет у нас обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров, причем девять в действующем правительстве <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>, генеральный прокурор и два заместителя только что окончили программу, получили дипломы, 36 действующих глав регионов, больше 110 заместителей федеральных министров", — сказал он.Очень важной он назвал и программу работы с регионами."Причем здесь очень важно, что это не отдельные люди, а именно команды: губернаторы приглашают нас заниматься подбором, помогать им в оценке кадров, в формировании резервов, в конкурсе на должности. Среди наших за последние два-три года – это руководство Тульской области, Калининградской, Воронежской, Тверской, Татарстан (Татарстан учится всегда и везде), Республика Алтай, Севастополь, и, в общем, много с кем мы здесь работаем", — рассказал Мау.Отличительной особенностью программы, по его словам, является проведение оценки личностно-профессиональной диагностики."За период с 2014 года у нас через нее прошло около 80 тысяч человек, но наиболее углубленную, наиболее сложную проходят кандидаты в резерв управленческих кадров под патронажем президента. Эта диагностика занимает несколько дней: эссе, презентации, совсем углубленный разговор занимает пять часов. Но это не экзамен, это раскрытие внутреннего потенциала. Наша диагностика состоит в том, что мы все-таки пытаемся раскрыть внутренний потенциал тех людей, которые через это проходят", — отметил он."За 10 лет 350 тысяч, да?", — уточнил Путин."За 10 лет у нас обучилось примерно столько студентов высшего образования", — ответил Мау."Нет, я имею в виду государственных и муниципальных служащих", — спросил президент."Да, конечно. У нас же 54 филиала, и это большая сеть. С одной стороны, не просто с этим управляться, мы должны все-таки обеспечить стандарты качества по всей территории страны, с другой, это дает огромную возможность для масштабирования программ, для того чтобы задавать тон по всей территории страны", — сказал Мау.Он также рассказал главе государства о международных конкурсах по управлению бизнесом, отметив, что за последние 20 лет российская команда побеждала трижды на международном чемпионате, где обычно участвуют 40 стран. Еще одним важным проектом Мау назвал совместный с <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a> конкурс социальных проектов, когда молодежь участвует в социальных проектах."Мы стараемся работать, и работаем в рамках постсоветского пространства. Академия является с 2015 года базовой организацией СНГ по подготовке государственных служащих", — отметил он.На вопрос Путина, много ли приезжает коллег из СНГ, Мау ответил, что хотелось бы больше, отчасти это проблема финансирования."Скажем так, половину программы мы проводим за свой счет. Мы считаем это нашей миссией. И в целом ряде республик они просят провести занятия, и мы это проводим. Плюс мы регулярно там проводим, просто на месте, в партнерских академиях госслужбы. Мы не создаем как бы филиалов по сети, потому что в каждой есть партнерская академия государственной службы при президенте соответствующей страны. И, соответственно, мы там проводим занятия", — пояснил он."То есть здесь вам нужна дополнительная поддержка была бы, да?" — уточнил Путин."Мы могли бы, конечно, делать несопоставимо больше, несопоставимо больше. Мы это докладывали на попечительском совете <a href="http://ria.ru/person_Anton_Vajjno/" target="_blank" data-auto="true">Антону Эдуардовичу Вайно</a>. Он тоже всячески это поддерживает. Но потенциально это было бы очень сильным направлением того, что называется "мягкая сила", — сказал Мау.Путин заметил, что потом легче работать с такими коллегами в будущем: "Просто легче работать, на одном языке бы говорили".
https://ria.ru/20201002/putin-1578094949.html
https://ria.ru/20200616/1572992353.html
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владимир мау, владимир путин, общество

Обучение в РАНХиГС прошли два вице-премьера и 12 министров

18:57 02.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС Владимир Мау во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС Владимир Мау во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Порядка 50-60 тысяч госслужащих ежегодно обучаются в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), за последние пять лет там учились два вице-премьера и 12 федеральных министров, 9 из которых в действующем правительстве, сообщил ректор РАНХиГС Владимир Мау на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если говорить о госслужащих, то ежегодно в академии обучается порядка 50–60 тысяч государственных служащих. Благодаря вашим поручениям и поддержке в тесном сотрудничестве с администрацией президента, с руководством администрации, мы сейчас реализуем уникальные флагманские программы для всей системы госуправления", — сказал Мау.
Он отметил, что по сути это резерв управленческих кадров. Причем это программы не только для гражданских служащих: много людей из ФСБ, из ФСО, из Росгвардии, добавил Мау.
"За последние пять лет у нас обучились два вице-премьера, 12 федеральных министров, причем девять в действующем правительстве Российской Федерации, генеральный прокурор и два заместителя только что окончили программу, получили дипломы, 36 действующих глав регионов, больше 110 заместителей федеральных министров", — сказал он.
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Путин встретится с ректором РАНХиГС
Очень важной он назвал и программу работы с регионами.
"Причем здесь очень важно, что это не отдельные люди, а именно команды: губернаторы приглашают нас заниматься подбором, помогать им в оценке кадров, в формировании резервов, в конкурсе на должности. Среди наших за последние два-три года – это руководство Тульской области, Калининградской, Воронежской, Тверской, Татарстан (Татарстан учится всегда и везде), Республика Алтай, Севастополь, и, в общем, много с кем мы здесь работаем", — рассказал Мау.
Отличительной особенностью программы, по его словам, является проведение оценки личностно-профессиональной диагностики.
"За период с 2014 года у нас через нее прошло около 80 тысяч человек, но наиболее углубленную, наиболее сложную проходят кандидаты в резерв управленческих кадров под патронажем президента. Эта диагностика занимает несколько дней: эссе, презентации, совсем углубленный разговор занимает пять часов. Но это не экзамен, это раскрытие внутреннего потенциала. Наша диагностика состоит в том, что мы все-таки пытаемся раскрыть внутренний потенциал тех людей, которые через это проходят", — отметил он.
"За 10 лет 350 тысяч, да?", — уточнил Путин.
"За 10 лет у нас обучилось примерно столько студентов высшего образования", — ответил Мау.
"Нет, я имею в виду государственных и муниципальных служащих", — спросил президент.
"Да, конечно. У нас же 54 филиала, и это большая сеть. С одной стороны, не просто с этим управляться, мы должны все-таки обеспечить стандарты качества по всей территории страны, с другой, это дает огромную возможность для масштабирования программ, для того чтобы задавать тон по всей территории страны", — сказал Мау.
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Он также рассказал главе государства о международных конкурсах по управлению бизнесом, отметив, что за последние 20 лет российская команда побеждала трижды на международном чемпионате, где обычно участвуют 40 стран. Еще одним важным проектом Мау назвал совместный с АСИ конкурс социальных проектов, когда молодежь участвует в социальных проектах.
"Мы стараемся работать, и работаем в рамках постсоветского пространства. Академия является с 2015 года базовой организацией СНГ по подготовке государственных служащих", — отметил он.
На вопрос Путина, много ли приезжает коллег из СНГ, Мау ответил, что хотелось бы больше, отчасти это проблема финансирования.
"Скажем так, половину программы мы проводим за свой счет. Мы считаем это нашей миссией. И в целом ряде республик они просят провести занятия, и мы это проводим. Плюс мы регулярно там проводим, просто на месте, в партнерских академиях госслужбы. Мы не создаем как бы филиалов по сети, потому что в каждой есть партнерская академия государственной службы при президенте соответствующей страны. И, соответственно, мы там проводим занятия", — пояснил он.
"То есть здесь вам нужна дополнительная поддержка была бы, да?" — уточнил Путин.
"Мы могли бы, конечно, делать несопоставимо больше, несопоставимо больше. Мы это докладывали на попечительском совете Антону Эдуардовичу Вайно. Он тоже всячески это поддерживает. Но потенциально это было бы очень сильным направлением того, что называется "мягкая сила", — сказал Мау.
Путин заметил, что потом легче работать с такими коллегами в будущем: "Просто легче работать, на одном языке бы говорили".
 
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Владимир МауВладимир ПутинОбщество
 
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