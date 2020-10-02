https://ria.ru/20201002/obstrel-1578087138.html

Азербайджан заявил об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана заявило в пятницу, что вооруженные силы Армении ведут интенсивный обстрел по селам Агдамского района на линии соприкосновения... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:35

2020-10-02T09:35

2020-10-02T10:14

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обсе

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азербайджан

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в мире

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<strong>БАКУ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a> заявило в пятницу, что вооруженные силы <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank">Армении</a> ведут интенсивный обстрел по селам Агдамского района на линии соприкосновения в Карабахе."В частности, обстрелам подвергнуты села Хындырыстан, Алибейли, Ахмедагалы и Сеферли", - уточняет ведомство.По данным азербайджанского военного ведомства, имеется информация о вероятности ракетных обстрелов Азербайджана с территории Геруского района Армении."Азербайджанская сторона предпримет адекватные ответные меры", - подчеркивает оборонное ведомство.Среди мирного населения есть убитые и раненые, отметили в ведомстве.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.Главы России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> - сопредседателей Минской группы <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a> по урегулированию в Карабахе - призвали в четверг противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.

https://ria.ru/20201002/armeniya-1578086687.html

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578085285.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, сша, азербайджан, армения, в мире