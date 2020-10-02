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https://ria.ru/20201002/nizhniy-novgorod-1578121122.html
СК назначил экспертизу из гибели журналистки в Нижнем Новгороде
Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в центре Нижнего Новгорода, сообщили в СУСК по региону. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:09
2020-10-03T01:24
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости.</strong> Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в центре Нижнего Новгорода, сообщили в СУСК по региону.Ранее в ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что к ним поступил вызов на улицу Горького, 71. По этому адресу находится здание нижегородского главка МВД."На место происшествия выехали следователи следственного управления Следственного комитета России по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> и организовали проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении регионального СУСК.Полиция и СУСК по региону личность погибшей не уточняют. Местные СМИ пишут, что погибшей является главред сетевого издания "Коза Пресс" Ирина Славина. По предварительным данным, она покончила с собой. Ранее женщина сообщила на своей странице в Facebook, что у нее прошли обыски.
https://ria.ru/20201002/bolnitsa-1578096762.html
Понятно: Навальный сдулся, теперь будет новое обвинение - о доведении оппозиционной прессы до аутодафе. Ну какой тут может быть СП-2. В общем всё это пойдет теперь без перерыва. Пока не жахнем.
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Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов она скончалась на месте, сообщает Baza. О самосожжении и смерти Славиной также сообщает телеграм-канал 112. Издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на ГУ МЧС сообщает о женщине, устроившей самосожжение у здания МВД, но не уточняет имени погибшей. В фейсбуке Славиной сегодня был опубликован пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск. «Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского».
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нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия

СК назначил экспертизу из гибели журналистки в Нижнем Новгороде

17:09 02.10.2020 (обновлено: 01:24 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой было обнаружено в центре Нижнего Новгорода, сообщили в СУСК по региону.
Ранее в ГУ МЧС рассказали РИА Новости, что к ним поступил вызов на улицу Горького, 71. По этому адресу находится здание нижегородского главка МВД.
"На место происшествия выехали следователи следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области и организовали проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Полиция и СУСК по региону личность погибшей не уточняют.
Местные СМИ пишут, что погибшей является главред сетевого издания "Коза Пресс" Ирина Славина. По предварительным данным, она покончила с собой. Ранее женщина сообщила на своей странице в Facebook, что у нее прошли обыски.
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Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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