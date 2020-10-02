https://ria.ru/20201002/myasnikov-1578100436.html
Мясников ответил на обвинения Навального в адрес омских врачей
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников возмутился обвинениями Алексея Навального в адрес омских докторов. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:31
2020-10-02T12:31
2020-10-02T13:17
госпитализация алексея навального
александр мясников (врач)
алексей навальный
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Главврач столичной больницы №71 и телеведущий <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-myasnikov-vrach/" target="_blank" data-auto="true">Александр Мясников</a> возмутился обвинениями <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в адрес омских докторов.Медик <a href="https://t.me/drmyasnikov" target="_blank" rel="nofollow noopener">подчеркнул</a>, что намеки на то, что лечившие его специалисты на самом деле хотели его смерти, демонстрируют отсутствие у Навального совести. По словам Мясникова, блогер должен ответить по закону за клевету и оскорбления.Врач рассказал, что однажды ему пришлось делать перевязку человеку, который перед этим стрелял в него. Медик признался, что у него не было ненависти к этому мужчине, тогда как к Навальному он испытывает именно это чувство.Двадцатого августа основателя Фонда борьбы с коррупцией госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.
https://ria.ru/20201002/navalnyy-1578094343.html
Андрей Иванов
Мозг таки повредился у пациента. Если был, конечно.
60
Ольга Занкова
он заявил, что вернется. У него и так в поддержках только подростки... а вот так себя вести - весьма неосмотрительно для политика. Тем более, человеку пятый десяток - детство-то в одном месте уже не должно свербить.. а поди ж ты.. свербит
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, александр мясников (врач), алексей навальный, москва, происшествия