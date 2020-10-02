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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/merkel-1578101705.html
Меркель встретится с Тихановской во вторник
Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с белорусской оппозиционеркой, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской во вторник, 6 октября, центральной... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:45
2020-10-02T12:56
ульрике деммер
протесты в белоруссии
светлана тихановская
ангела меркель
германия
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> встретится с белорусской оппозиционеркой, экс-кандидатом в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> во вторник, 6 октября, центральной темой обсуждения будет актуальная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Ulrike_Demmer/" target="_blank" data-auto="true">Ульрике Деммер</a>."Во вторник, 6 октября, около 15.00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов", - заявила Деммер на брифинге в пятницу.По ее словам, пресс-конференция после встречи с Тихановской не планируется. На вопрос, в каком статусе согласно протоколу будет принята Тихановская, Деммер ответила: "Она кандидат в президенты".Ранее о планах такой встречи сообщили соратники Тихановской после ее переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель, выступая 30 сентября в бундестаге, подтвердила, что проведет встречу с Тихановской.Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578082275.html
https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578082524.html
В качестве кого Меркель встретится с Тихановской? Две подруги? В детстве не наигрались?
13
А когда Меркель встретится со мной? Я тоже президент несуществующей страны.
12
4
германия
белоруссия
РИА Новости
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ульрике деммер, светлана тихановская, ангела меркель, германия, белоруссия, в мире

Меркель встретится с Тихановской во вторник

12:45 02.10.2020 (обновлено: 12:56 02.10.2020)
 
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
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БЕРЛИН, 2 окт – РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с белорусской оппозиционеркой, экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской во вторник, 6 октября, центральной темой обсуждения будет актуальная ситуация в Белоруссии, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
"Во вторник, 6 октября, около 15.00 канцлер примет в ведомстве канцлера кандидатку в президенты Светлану Тихановскую. В центре беседы будет текущая ситуация в Белоруссии после президентских выборов", - заявила Деммер на брифинге в пятницу.
По ее словам, пресс-конференция после встречи с Тихановской не планируется. На вопрос, в каком статусе согласно протоколу будет принята Тихановская, Деммер ответила: "Она кандидат в президенты".
Ранее о планах такой встречи сообщили соратники Тихановской после ее переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Меркель, выступая 30 сентября в бундестаге, подтвердила, что проведет встречу с Тихановской.
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 02:37Протесты в Белоруссии
Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции проходят по всей Белоруссии с 9 августа, они начались сразу после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция Белоруссии считает победителем Тихановскую, требует назначения новых выборов. Сама Тихановская выехала в Литву.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко, что спровоцировало протестную акцию, которая вновь была разогнана правоохранителями с использованием силовых методов и водометов.
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Протесты в БелоруссииУльрике ДеммерСветлана ТихановскаяАнгела МеркельГерманияБелоруссияВ мире
 
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