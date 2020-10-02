https://ria.ru/20201002/martsinkevich-1578105711.html

Националиста Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище в Москве

Похороны найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве, провести дополнительный осмотр... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:39

2020-10-02T13:39

2020-10-02T13:39

максим марцинкевич

алексей михальчик

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Похороны найденного мертвым в СИЗО националиста Максима Марцинкевича (Тесака) состоятся завтра на Кунцевском кладбище в Москве, провести дополнительный осмотр его тела родственникам так и не дали, сообщил РИА Новости адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Mikhalchik/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Михальчик</a>."Похороны Максима пройдут завтра в 11 часов на Кунцевском кладбище. Сегодня должны были выдать тело похоронному агентству для подготовки к завтрашней похоронной церемонии. Мы планировали показать тело эксперту, дабы он провел его дополнительный поверхностный осмотр. Тем не менее, в подмосковном морге нам сказали, что тело выдадут лишь в день похорон, в 8 утра, его подготовку к церемонии они проведут сами. Ритуальщиков в свою очередь предупредили, что если будет какой-то осмотр, то их ждут проблемы с правоохранительными органами", - рассказал собеседник агентства, представляющий интересы семьи Марцинкевича.ГУФСИН по Челябинской области 16 сентября сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3. СУСК добавило, что он оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Адвокат Марцинкевича Владимир Краснов заявил РИА Новости, что Тесака принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. Другой его адвокат Валентина Трофимник, посещавшая Тесака в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярске</a>, подтвердила агентству, что ее подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.Отец Марцинкевича написал заявление на имя председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a>, попросив его возбудить уголовное дело по статье "убийство" и взять расследование на личный контроль. Заявление было перенаправлено в СК по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> для принятия решения.На прошлой неделе тело осужденного было выдано его отцу для захоронения. На нем, по словам адвоката Михальчика, были обнаружены вероятные следы пыток - "гематомы, раны, отсутствие нескольких ногтей".Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20200916/tesak-1577359139.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200923/tesak-1577661836.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим марцинкевич, алексей михальчик, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия