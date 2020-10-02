https://ria.ru/20201002/luchshie-videoregistratory-1578057269.html
Лучшие автомобильные видеорегистраторы 2020 года
Летом в России вырос спрос на видеорегистраторы. По подсчетам одной из федеральных сетей по продаже электроники — на 17 процентов относительно того же периода... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:00
2020-10-02T08:00
2020-10-02T16:36
xiaomi inc
риа наука
авто
гаджеты
технологии
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. </strong>Летом в России вырос спрос на видеорегистраторы. По подсчетам одной из федеральных сетей по продаже электроники — на 17 процентов относительно того же периода прошлого года. Возможно, повлиял карантин — люди чаще садились за руль, избегая общественного транспорта, а видеорегистратор добавляет уверенности на дороге. О моделях, получивших наибольшее число положительных отзывов пользователей, — в материале РИА Новости.Xiaomi 70mai Dash Cam ProЦена: 4,9 тысячи рублейПродвинутый автомобильный видеорегистратор от дочерней компании Xiaomi — 70mai. В отличие от многих конкурентов, умеет записывать видео в разрешении 2592x1944 пикселей, что очень хорошо сказывается на детализации картинки — можно рассмотреть регистрационные знаки автомобилей встречного потока. Правда, для такой видеозаписи нужна быстрая и емкая карта памяти.У 70mai Dash Cam Pro — большой сенсорный экран. Однако устройство крепится на электростатическую пленку и его нельзя развернуть в салон или на водительскую дверь.Управлять и настраивать можно, создав связь между смартфоном и регистратором по Wi-Fi. А связанное приложение позволяет просматривать и скачивать видео.Опция <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a> поможет доказать соблюдение скоростного режима, местоположение. Но есть два нюанса. Во-первых, GPS-модуль придется покупать отдельно. Во-вторых, разработчики довольно странно реализовали функцию — посмотреть координаты и скорость движения на самом видео не получится, данные пишутся в отдельный файл.Neoline G-Tech X74Цена: 7990 рублейУ этого устройства весьма оригинальные технические решения. Например, крепление на неодимовых магнитах — гаджет легко снимать и устанавливать. Встроенного аккумулятора нет, зато здесь применили суперконденсаторы, которые дают возможность корректно закончить запись, когда исчезает напряжение в бортовой сети авто. В теории это положительно скажется на ресурсе видеорегистратора: меньше риск повреждения от литий-ионной батареи в случае ее порчи, а происходит это часто после одного-двух лет эксплуатации.GPS способен не только записывать скорость и координаты, но и работать с базой стационарных радаров, а значит, поможет сэкономить на штрафах. Правда, отмечают пользователи, производитель базу обновляет нечасто.Видеорегистратор пишет Full HD, но сохраняется возможность делать ролики в HD c 60 кадрами в секунду. Из недостатков — нестабильное качество изготовления и встречающийся брак линз.Navitel R200NVЦена: 3,3 тысячи рублейНедорогой видеорегистратор без излишеств. Матрица способна записывать ролики в разрешении Full HD, но есть мнение, что это результат цифрового увеличения. Впрочем, номера читаемы — во всяком случае, при хорошем освещении и в попутном потоке.Ночная съемка оставляет желать лучшего, но и куда более дорогие регистраторы с этим справляются плохо.Есть дисплей для воспроизведения записей.Встроенный аккумулятор нужен только для экстренного завершения съемки, об автономной работе речи не идет. Кстати, R200NV можно подключить к компьютеру и использовать как веб-камеру.SilverStone F1 HYBRID S-BOTЦена: 13 990 рублейТут совмещены два устройства — регистратор и радар-детектор, отсюда и крупные габариты. Гаджет пишет видео в разрешении Full HD, качество картинки хорошее — благодаря сенсору SONY IMX323 и стеклянным линзам. Крепится кронштейном на присоске — так надежнее при весе около двухсот граммов.Плюс — полноценная реализация GPS. Есть отображение текущей скорости реалтайм на трехдюймовом экране и на записи.Минус — дороговизна и недоработки в программном обеспечении.Artway AV-604Цена: 6,2 тысячи рублейЭтот регистратор замаскирован под салонное зеркало заднего вида — под зеркальной поверхностью есть экран, незаметный в выключенном состоянии. Удобно для тех, кто не хочет крепить лишнее на лобовом стекле и торпедо.Дополнительная камера заднего вида облегчит процесс парковки. Основной сенсор снимает с максимальным разрешением 2304x1296 пикселей, но многие жалуются на чуть замыленную картинку. Виной тому низкий битрейт записи, из-за которого теряются многие детали.Устаревший разъем miniUSB вряд ли стоит считать минусом — штекеры под него отличаются большей надежностью. А вот нередкий брак задней камеры и дребезг кнопок на корпусе, отчетливо слышимый на записях, огорчают.Viofo A119 V3Цена: 7,9 тысячи рублейРегистраторы Viofo хорошо известны автомобилистам по всему миру, особенно модель A119, пережившая несколько обновлений. Ее пятимегапиксельный сенсор способен снимать ролики с разрешением вплоть до 3840x2160 точек, но это с экстраполяцией, а оптимальный максимум — 1440p. Модель пишет и видео Full HD с 60 кадрами в секунду, что позволит избежать нерезкости на больших скоростях.К регистратору можно докупить отдельный GPS-модуль для фиксирования координат и скорости передвижения. Аккумулятора нет — есть суперконденсаторы, которые не боятся перепадов температуры, но автономной работы регистратору не обеспечат.За компактность пришлось заплатить маленьким экраном, на котором сложно смотреть записи не только из-за размера, но и блеклых цветов.Street Storm CVR-A7510-GЦена: 6490 рублейЕще один популярный у автомобилистов форм-фактор регистратора — компактный "бочонок". Преимущества такого корпуса очевидны — малозаметен, занимает совсем немного места на ветровом стекле. Крепление можно разворачивать так, как нужно водителю.Интересно, что на нем нашлось место и для экрана — на 1,5 дюйма, правда, толку от него мало: регистрационные знаки автомобиля рассмотреть нереально. Устройство пишет ролики с разрешением 2304x1296 пикселей и даже справляется с картинкой при недостаточном освещении.Есть и GPS. Модель на рынке не первый год, и "детские болезни" вроде неисправной системной платы давно изжиты. Но не исключены зависания, из-за которых видео не запишется, а для регистратора это довольно критичная проблема.
https://ria.ru/20200508/1571173352.html
1
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152892/88/1528928856_189:0:2622:1825_1400x0_80_0_0_aba3c85d0d534000a65171d61d71aca3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
xiaomi inc, авто, гаджеты, технологии
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. Летом в России вырос спрос на видеорегистраторы. По подсчетам одной из федеральных сетей по продаже электроники — на 17 процентов относительно того же периода прошлого года. Возможно, повлиял карантин — люди чаще садились за руль, избегая общественного транспорта, а видеорегистратор добавляет уверенности на дороге. О моделях, получивших наибольшее число положительных отзывов пользователей, — в материале РИА Новости.
Xiaomi 70mai Dash Cam Pro
Продвинутый автомобильный видеорегистратор от дочерней компании Xiaomi — 70mai. В отличие от многих конкурентов, умеет записывать видео в разрешении 2592x1944 пикселей, что очень хорошо сказывается на детализации картинки — можно рассмотреть регистрационные знаки автомобилей встречного потока. Правда, для такой видеозаписи нужна быстрая и емкая карта памяти.
У 70mai Dash Cam Pro — большой сенсорный экран. Однако устройство крепится на электростатическую пленку и его нельзя развернуть в салон или на водительскую дверь.
Управлять и настраивать можно, создав связь между смартфоном и регистратором по Wi-Fi. А связанное приложение позволяет просматривать и скачивать видео.
Опция GPS
поможет доказать соблюдение скоростного режима, местоположение. Но есть два нюанса. Во-первых, GPS-модуль придется покупать отдельно. Во-вторых, разработчики довольно странно реализовали функцию — посмотреть координаты и скорость движения на самом видео не получится, данные пишутся в отдельный файл.
Neoline G-Tech X74
У этого устройства весьма оригинальные технические решения. Например, крепление на неодимовых магнитах — гаджет легко снимать и устанавливать. Встроенного аккумулятора нет, зато здесь применили суперконденсаторы, которые дают возможность корректно закончить запись, когда исчезает напряжение в бортовой сети авто. В теории это положительно скажется на ресурсе видеорегистратора: меньше риск повреждения от литий-ионной батареи в случае ее порчи, а происходит это часто после одного-двух лет эксплуатации.
GPS способен не только записывать скорость и координаты, но и работать с базой стационарных радаров, а значит, поможет сэкономить на штрафах. Правда, отмечают пользователи, производитель базу обновляет нечасто.
Видеорегистратор пишет Full HD, но сохраняется возможность делать ролики в HD c 60 кадрами в секунду. Из недостатков — нестабильное качество изготовления и встречающийся брак линз.
Navitel R200NV
Недорогой видеорегистратор без излишеств. Матрица способна записывать ролики в разрешении Full HD, но есть мнение, что это результат цифрового увеличения. Впрочем, номера читаемы — во всяком случае, при хорошем освещении и в попутном потоке.
Ночная съемка оставляет желать лучшего, но и куда более дорогие регистраторы с этим справляются плохо.
Есть дисплей для воспроизведения записей.
Встроенный аккумулятор нужен только для экстренного завершения съемки, об автономной работе речи не идет. Кстати, R200NV можно подключить к компьютеру и использовать как веб-камеру.
SilverStone F1 HYBRID S-BOT
Тут совмещены два устройства — регистратор и радар-детектор, отсюда и крупные габариты. Гаджет пишет видео в разрешении Full HD, качество картинки хорошее — благодаря сенсору SONY IMX323 и стеклянным линзам. Крепится кронштейном на присоске — так надежнее при весе около двухсот граммов.
Плюс — полноценная реализация GPS. Есть отображение текущей скорости реалтайм на трехдюймовом экране и на записи.
Минус — дороговизна и недоработки в программном обеспечении.
Artway AV-604
Этот регистратор замаскирован под салонное зеркало заднего вида — под зеркальной поверхностью есть экран, незаметный в выключенном состоянии. Удобно для тех, кто не хочет крепить лишнее на лобовом стекле и торпедо.
Дополнительная камера заднего вида облегчит процесс парковки. Основной сенсор снимает с максимальным разрешением 2304x1296 пикселей, но многие жалуются на чуть замыленную картинку. Виной тому низкий битрейт записи, из-за которого теряются многие детали.
Устаревший разъем miniUSB вряд ли стоит считать минусом — штекеры под него отличаются большей надежностью. А вот нередкий брак задней камеры и дребезг кнопок на корпусе, отчетливо слышимый на записях, огорчают.
Viofo A119 V3
Регистраторы Viofo хорошо известны автомобилистам по всему миру, особенно модель A119, пережившая несколько обновлений. Ее пятимегапиксельный сенсор способен снимать ролики с разрешением вплоть до 3840x2160 точек, но это с экстраполяцией, а оптимальный максимум — 1440p. Модель пишет и видео Full HD с 60 кадрами в секунду, что позволит избежать нерезкости на больших скоростях.
К регистратору можно докупить отдельный GPS-модуль для фиксирования координат и скорости передвижения. Аккумулятора нет — есть суперконденсаторы, которые не боятся перепадов температуры, но автономной работы регистратору не обеспечат.
За компактность пришлось заплатить маленьким экраном, на котором сложно смотреть записи не только из-за размера, но и блеклых цветов.
Street Storm CVR-A7510-G
Еще один популярный у автомобилистов форм-фактор регистратора — компактный "бочонок". Преимущества такого корпуса очевидны — малозаметен, занимает совсем немного места на ветровом стекле. Крепление можно разворачивать так, как нужно водителю.
Интересно, что на нем нашлось место и для экрана — на 1,5 дюйма, правда, толку от него мало: регистрационные знаки автомобиля рассмотреть нереально. Устройство пишет ролики с разрешением 2304x1296 пикселей и даже справляется с картинкой при недостаточном освещении.
Есть и GPS. Модель на рынке не первый год, и "детские болезни" вроде неисправной системной платы давно изжиты. Но не исключены зависания, из-за которых видео не запишется, а для регистратора это довольно критичная проблема.