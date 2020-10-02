https://ria.ru/20201002/luchshie-videoregistratory-1578057269.html

Лучшие автомобильные видеорегистраторы 2020 года

Летом в России вырос спрос на видеорегистраторы. По подсчетам одной из федеральных сетей по продаже электроники — на 17 процентов относительно того же периода... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:00

2020-10-02T08:00

2020-10-02T16:36

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. </strong>Летом в России вырос спрос на видеорегистраторы. По подсчетам одной из федеральных сетей по продаже электроники — на 17 процентов относительно того же периода прошлого года. Возможно, повлиял карантин — люди чаще садились за руль, избегая общественного транспорта, а видеорегистратор добавляет уверенности на дороге. О моделях, получивших наибольшее число положительных отзывов пользователей, — в материале РИА Новости.Xiaomi 70mai Dash Cam ProЦена: 4,9 тысячи рублейПродвинутый автомобильный видеорегистратор от дочерней компании Xiaomi — 70mai. В отличие от многих конкурентов, умеет записывать видео в разрешении 2592x1944 пикселей, что очень хорошо сказывается на детализации картинки — можно рассмотреть регистрационные знаки автомобилей встречного потока. Правда, для такой видеозаписи нужна быстрая и емкая карта памяти.У 70mai Dash Cam Pro — большой сенсорный экран. Однако устройство крепится на электростатическую пленку и его нельзя развернуть в салон или на водительскую дверь.Управлять и настраивать можно, создав связь между смартфоном и регистратором по Wi-Fi. А связанное приложение позволяет просматривать и скачивать видео.Опция <a href="http://ria.ru/product_GPS/" target="_blank" data-auto="true">GPS</a> поможет доказать соблюдение скоростного режима, местоположение. Но есть два нюанса. Во-первых, GPS-модуль придется покупать отдельно. Во-вторых, разработчики довольно странно реализовали функцию — посмотреть координаты и скорость движения на самом видео не получится, данные пишутся в отдельный файл.Neoline G-Tech X74Цена: 7990 рублейУ этого устройства весьма оригинальные технические решения. Например, крепление на неодимовых магнитах — гаджет легко снимать и устанавливать. Встроенного аккумулятора нет, зато здесь применили суперконденсаторы, которые дают возможность корректно закончить запись, когда исчезает напряжение в бортовой сети авто. В теории это положительно скажется на ресурсе видеорегистратора: меньше риск повреждения от литий-ионной батареи в случае ее порчи, а происходит это часто после одного-двух лет эксплуатации.GPS способен не только записывать скорость и координаты, но и работать с базой стационарных радаров, а значит, поможет сэкономить на штрафах. Правда, отмечают пользователи, производитель базу обновляет нечасто.Видеорегистратор пишет Full HD, но сохраняется возможность делать ролики в HD c 60 кадрами в секунду. Из недостатков — нестабильное качество изготовления и встречающийся брак линз.Navitel R200NVЦена: 3,3 тысячи рублейНедорогой видеорегистратор без излишеств. Матрица способна записывать ролики в разрешении Full HD, но есть мнение, что это результат цифрового увеличения. Впрочем, номера читаемы — во всяком случае, при хорошем освещении и в попутном потоке.Ночная съемка оставляет желать лучшего, но и куда более дорогие регистраторы с этим справляются плохо.Есть дисплей для воспроизведения записей.Встроенный аккумулятор нужен только для экстренного завершения съемки, об автономной работе речи не идет. Кстати, R200NV можно подключить к компьютеру и использовать как веб-камеру.SilverStone F1 HYBRID S-BOTЦена: 13 990 рублейТут совмещены два устройства — регистратор и радар-детектор, отсюда и крупные габариты. Гаджет пишет видео в разрешении Full HD, качество картинки хорошее — благодаря сенсору SONY IMX323 и стеклянным линзам. Крепится кронштейном на присоске — так надежнее при весе около двухсот граммов.Плюс — полноценная реализация GPS. Есть отображение текущей скорости реалтайм на трехдюймовом экране и на записи.Минус — дороговизна и недоработки в программном обеспечении.Artway AV-604Цена: 6,2 тысячи рублейЭтот регистратор замаскирован под салонное зеркало заднего вида — под зеркальной поверхностью есть экран, незаметный в выключенном состоянии. Удобно для тех, кто не хочет крепить лишнее на лобовом стекле и торпедо.Дополнительная камера заднего вида облегчит процесс парковки. Основной сенсор снимает с максимальным разрешением 2304x1296 пикселей, но многие жалуются на чуть замыленную картинку. Виной тому низкий битрейт записи, из-за которого теряются многие детали.Устаревший разъем miniUSB вряд ли стоит считать минусом — штекеры под него отличаются большей надежностью. А вот нередкий брак задней камеры и дребезг кнопок на корпусе, отчетливо слышимый на записях, огорчают.Viofo A119 V3Цена: 7,9 тысячи рублейРегистраторы Viofo хорошо известны автомобилистам по всему миру, особенно модель A119, пережившая несколько обновлений. Ее пятимегапиксельный сенсор способен снимать ролики с разрешением вплоть до 3840x2160 точек, но это с экстраполяцией, а оптимальный максимум — 1440p. Модель пишет и видео Full HD с 60 кадрами в секунду, что позволит избежать нерезкости на больших скоростях.К регистратору можно докупить отдельный GPS-модуль для фиксирования координат и скорости передвижения. Аккумулятора нет — есть суперконденсаторы, которые не боятся перепадов температуры, но автономной работы регистратору не обеспечат.За компактность пришлось заплатить маленьким экраном, на котором сложно смотреть записи не только из-за размера, но и блеклых цветов.Street Storm CVR-A7510-GЦена: 6490 рублейЕще один популярный у автомобилистов форм-фактор регистратора — компактный "бочонок". Преимущества такого корпуса очевидны — малозаметен, занимает совсем немного места на ветровом стекле. Крепление можно разворачивать так, как нужно водителю.Интересно, что на нем нашлось место и для экрана — на 1,5 дюйма, правда, толку от него мало: регистрационные знаки автомобиля рассмотреть нереально. Устройство пишет ролики с разрешением 2304x1296 пикселей и даже справляется с картинкой при недостаточном освещении.Есть и GPS. Модель на рынке не первый год, и "детские болезни" вроде неисправной системной платы давно изжиты. Но не исключены зависания, из-за которых видео не запишется, а для регистратора это довольно критичная проблема.

https://ria.ru/20200508/1571173352.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, авто, гаджеты, технологии