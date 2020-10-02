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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201002/kurs-1578108649.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 85,42 копейки - до 91,5779 рубля, курс доллара вырос на 81,41 копейки -... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:26
2020-10-02T14:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 85,42 копейки - до 91,5779 рубля, курс доллара вырос на 81,41 копейки - до 78,0915 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 83,22 копейки, составив 84,1604 рубля.
https://ria.ru/20201001/obval-rublya-1578020127.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 85 копеек

14:26 02.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 85,42 копейки - до 91,5779 рубля, курс доллара вырос на 81,41 копейки - до 78,0915 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 83,22 копейки, составив 84,1604 рубля.
Сотрудник службы охраны в пункте обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 08:00
Только начало: чем закончится обвал рубля
 
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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