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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578128703.html
Глава Пентагона сдал отрицательный тест на коронавирус
Пентагон заявил в пятницу, что министр обороны Марк Эспер дал отрицательные результаты тестов на коронавирус после встречи с президентом Дональдом Трампом пять... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:03
2020-10-02T19:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
марк эспер
марк милли
коронавирусы
вооруженные силы сша
дональд трамп
здоровье - общество
министерство обороны сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> заявил в пятницу, что министр обороны <a href="http://ria.ru/person_mark-esper/" target="_blank" data-auto="true">Марк Эспер</a> дал отрицательные результаты тестов на коронавирус после встречи с президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> пять дней назад на мероприятии.Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга Меланья дали положительный результат при тесте на коронавирус. Трамп продолжает исполнять свои обязанности президента и верховного главнокомандующего."При подготовке к международной командировке и во время ее у министра Эспера в понедельник и среду были отрицательные результаты на COVID. Сегодня он еще раз протестируется, как запланировано, для продолжения поездки. Он не будет возвращаться в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> раньше намеченного", - говорится в заявлении представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.По его словам, председатель Объединенного комитета начальников штабов <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a> генерал <a href="http://ria.ru/person_Mark_Milli/" target="_blank" data-auto="true">Марк Милли</a>, который также встречался с Трампом в минувшее воскресенье, также дал негативный результат при пробе на коронавирус.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578116168.html
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коронавирус covid-19, марк эспер, марк милли, коронавирусы, вооруженные силы сша, дональд трамп, здоровье - общество, министерство обороны сша, сша, в мире

Глава Пентагона сдал отрицательный тест на коронавирус

19:03 02.10.2020 (обновлено: 19:13 02.10.2020)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Пентагон заявил в пятницу, что министр обороны Марк Эспер дал отрицательные результаты тестов на коронавирус после встречи с президентом Дональдом Трампом пять дней назад на мероприятии.
Ранее сообщалось, что Трамп и его супруга Меланья дали положительный результат при тесте на коронавирус. Трамп продолжает исполнять свои обязанности президента и верховного главнокомандующего.
"При подготовке к международной командировке и во время ее у министра Эспера в понедельник и среду были отрицательные результаты на COVID. Сегодня он еще раз протестируется, как запланировано, для продолжения поездки. Он не будет возвращаться в США раньше намеченного", - говорится в заявлении представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.
По его словам, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, который также встречался с Трампом в минувшее воскресенье, также дал негативный результат при пробе на коронавирус.
Президент США Дональд Трамп обращается к Генассамблее ООН. Кадр трансляции обращения - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Марк ЭсперМарк МиллиКоронавирусыВооруженные силы СШАДональд ТрампЗдоровье - ОбществоМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
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