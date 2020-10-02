https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578103459.html

Голикова рассказала о собаках, способных выявить больных COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:09

2020-10-02T13:09

2020-10-02T15:28

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

аэрофлот

татьяна голикова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a> сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом.Она пояснила, что собаки-шалайки способны распознавать новую коронавирусную инфекцию в толпе и идентифицировать потенциального носителя для того, чтобы потом его можно было направить на анализ."Сокращение времени нахождения в общем коллективе, в аэропорту, в самолете перед выходом и быстрая дифференциация – это как раз то, что позволит нам снизить риски для остальных людей, которые находятся рядом, и для тех, кто сегодня чувствует себя хорошо, но вместе с тем уже имеет вирус с тем, чтобы максимально быстро начать лечение, необходимую профилактику и изолировать из той толпы, в которой, как правило, в любом транспорте люди находятся", - сказала в свою очередь глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>.По ее словам, "на сегодняшний день все исследования идут достаточно хорошо"."Здесь работают два научно-исследовательских центра. Это центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, подключен также наш центр "Вектор", который занимается непосредственно вирусной нагрузкой в каждой пробе, и работает исследовательский центр имени Пирогова, который занимается клинической составляющей", - рассказала Попова.Голикова добавила, что из этих 15 собак часть уже имеет опыт, который связан с идентификацией онкологических больных. "Сегодня мы проговорили, что мы можем по теме онкологии этот опыт продолжить", - отметила вице-премьер.<a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> ранее сообщил, что совместно с "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начал проект по разработке способа определения COVID-19 с помощью собак. Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577703803.html

https://ria.ru/20201002/ogranicheniya-1578093699.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Шалайки: собаки, которых обучают распознавать больных COVID-19 "Аэрофлот" несколько месяцев проводит исследования в своей кинологической службе и тренирует своих собак породы шалайка (помесь шакала и лайки) различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных. 2020-10-02T13:09 true PT0M22S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, аэрофлот, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество