Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578103459.html
Голикова рассказала о собаках, способных выявить больных COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:09
2020-10-02T15:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
аэрофлот
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578102795_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_cc3571f775e361144bb22b6de8ed1214.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Вице-премьер РФ <a href="https://ria.ru/person_Tatjana_Golikova" target="_blank">Татьяна Голикова</a> сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом.Она пояснила, что собаки-шалайки способны распознавать новую коронавирусную инфекцию в толпе и идентифицировать потенциального носителя для того, чтобы потом его можно было направить на анализ."Сокращение времени нахождения в общем коллективе, в аэропорту, в самолете перед выходом и быстрая дифференциация – это как раз то, что позволит нам снизить риски для остальных людей, которые находятся рядом, и для тех, кто сегодня чувствует себя хорошо, но вместе с тем уже имеет вирус с тем, чтобы максимально быстро начать лечение, необходимую профилактику и изолировать из той толпы, в которой, как правило, в любом транспорте люди находятся", - сказала в свою очередь глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>.По ее словам, "на сегодняшний день все исследования идут достаточно хорошо"."Здесь работают два научно-исследовательских центра. Это центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, подключен также наш центр "Вектор", который занимается непосредственно вирусной нагрузкой в каждой пробе, и работает исследовательский центр имени Пирогова, который занимается клинической составляющей", - рассказала Попова.Голикова добавила, что из этих 15 собак часть уже имеет опыт, который связан с идентификацией онкологических больных. "Сегодня мы проговорили, что мы можем по теме онкологии этот опыт продолжить", - отметила вице-премьер.<a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзор</a> ранее сообщил, что совместно с "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начал проект по разработке способа определения COVID-19 с помощью собак. Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577703803.html
https://ria.ru/20201002/ogranicheniya-1578093699.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Шалайки: собаки, которых обучают распознавать больных COVID-19
"Аэрофлот" несколько месяцев проводит исследования в своей кинологической службе и тренирует своих собак породы шалайка (помесь шакала и лайки) различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных.
2020-10-02T13:09
true
PT0M22S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578102795_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_e295c0174cd4a6cf2e4b0e07d6c8daf8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, аэрофлот, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Голикова рассказала о собаках, способных выявить больных COVID-19

13:09 02.10.2020 (обновлено: 15:28 02.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом.

"У нас есть план-график, работают наши ведущие институты, на сегодняшний день уже выделены необходимые биологические пробы, как носителей, так и добровольцев, чтобы собаки имели возможность работать. Мы находимся приблизительно на середине пути, используем различный биоматериал, и 15 собак кинологического центра начали работать по этому направлению (выявлению заболевших коронавирусом – ред.)", - сказала Голикова журналистам.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудницы "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, где приступили к тренировке служебных собак по выявлению коронавирусной инфекции у человека.
Сотрудницы Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
1 из 4
Сотрудницы "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, где приступили к тренировке служебных собак по выявлению коронавирусной инфекции у человека.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции
2 из 4
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудница "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
Сотрудница Аэрофлота у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево
3 из 4
Сотрудница "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции
4 из 4
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 4
Сотрудницы "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, где приступили к тренировке служебных собак по выявлению коронавирусной инфекции у человека.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 4
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 4
Сотрудница "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
4 из 4
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Она пояснила, что собаки-шалайки способны распознавать новую коронавирусную инфекцию в толпе и идентифицировать потенциального носителя для того, чтобы потом его можно было направить на анализ.
"Сокращение времени нахождения в общем коллективе, в аэропорту, в самолете перед выходом и быстрая дифференциация – это как раз то, что позволит нам снизить риски для остальных людей, которые находятся рядом, и для тех, кто сегодня чувствует себя хорошо, но вместе с тем уже имеет вирус с тем, чтобы максимально быстро начать лечение, необходимую профилактику и изолировать из той толпы, в которой, как правило, в любом транспорте люди находятся", - сказала в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, "на сегодняшний день все исследования идут достаточно хорошо".
Аэропорт Хельсинки-Вантаа - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 13:20Распространение нового коронавируса
В аэропорту Хельсинки начали проверять на COVID-19 с помощью собак
"Здесь работают два научно-исследовательских центра. Это центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, подключен также наш центр "Вектор", который занимается непосредственно вирусной нагрузкой в каждой пробе, и работает исследовательский центр имени Пирогова, который занимается клинической составляющей", - рассказала Попова.
Голикова добавила, что из этих 15 собак часть уже имеет опыт, который связан с идентификацией онкологических больных. "Сегодня мы проговорили, что мы можем по теме онкологии этот опыт продолжить", - отметила вице-премьер.
Роспотребнадзор ранее сообщил, что совместно с "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начал проект по разработке способа определения COVID-19 с помощью собак. Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажиры спускаются по эскалатору на станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:18Распространение нового коронавируса
В Кремле оценили вероятность введения жестких ограничений по коронавирусу
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоАэрофлотТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
22:39Ереван заявил об уничтожении двух беспилотников в Карабахе
Лента новостейМолния