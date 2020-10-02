Голикова рассказала о собаках, способных выявить больных COVID-19
13:09 02.10.2020 (обновлено: 15:28 02.10.2020)
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о подготовке 15 специальных собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту заболевших коронавирусом.
"У нас есть план-график, работают наши ведущие институты, на сегодняшний день уже выделены необходимые биологические пробы, как носителей, так и добровольцев, чтобы собаки имели возможность работать. Мы находимся приблизительно на середине пути, используем различный биоматериал, и 15 собак кинологического центра начали работать по этому направлению (выявлению заболевших коронавирусом – ред.)", - сказала Голикова журналистам.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудницы "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, где приступили к тренировке служебных собак по выявлению коронавирусной инфекции у человека.
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Сотрудницы "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, где приступили к тренировке служебных собак по выявлению коронавирусной инфекции у человека.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
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Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСотрудница "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
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Сотрудница "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
4 из 4
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
1 из 4
Сотрудницы "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, где приступили к тренировке служебных собак по выявлению коронавирусной инфекции у человека.
2 из 4
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
3 из 4
Сотрудница "Аэрофлота" у вольера со служебными собаками посещения кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево
4 из 4
Кинолог с одной из служебных собак кинологического подразделения авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево, которых начали тренировать на выявление коронавирусной инфекции у человека.
Она пояснила, что собаки-шалайки способны распознавать новую коронавирусную инфекцию в толпе и идентифицировать потенциального носителя для того, чтобы потом его можно было направить на анализ.
"Сокращение времени нахождения в общем коллективе, в аэропорту, в самолете перед выходом и быстрая дифференциация – это как раз то, что позволит нам снизить риски для остальных людей, которые находятся рядом, и для тех, кто сегодня чувствует себя хорошо, но вместе с тем уже имеет вирус с тем, чтобы максимально быстро начать лечение, необходимую профилактику и изолировать из той толпы, в которой, как правило, в любом транспорте люди находятся", - сказала в свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, "на сегодняшний день все исследования идут достаточно хорошо".
"Здесь работают два научно-исследовательских центра. Это центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, подключен также наш центр "Вектор", который занимается непосредственно вирусной нагрузкой в каждой пробе, и работает исследовательский центр имени Пирогова, который занимается клинической составляющей", - рассказала Попова.
Голикова добавила, что из этих 15 собак часть уже имеет опыт, который связан с идентификацией онкологических больных. "Сегодня мы проговорили, что мы можем по теме онкологии этот опыт продолжить", - отметила вице-премьер.
Роспотребнадзор ранее сообщил, что совместно с "Аэрофлотом" и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начал проект по разработке способа определения COVID-19 с помощью собак. Кинологическая служба "Аэрофлота" начала тренировки служебных собак, чтобы они могли различать коронавирус по запаху слюны и мокроты больных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.