https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578085642.html

В Якутии 27 человек заболели COVID-19 после контакта с народным целителем

Почти 30 человек заразились коронавирусом после контакта с народным целителем в Якутии, сообщает оперативный штаб в регионе. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:55

2020-10-02T08:55

2020-10-02T08:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика саха (якутия)

нюрбинский район

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<strong>ЯКУТСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Почти 30 человек заразились коронавирусом после контакта с народным целителем в Якутии, сообщает оперативный штаб в регионе.По оперативным данным, с начала пандемии число зарегистрированных случаев коронавируса в республике достигло 9557, из них выздоровело 6104, случаев летального исхода – 103. Лаборатории республики сделали 489 370 тестов на наличие инфекции.За прошедшие сутки в Якутии выявлено 90 новых случаев COVID-19, в том числе в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a> – 53 случаев."Ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Njurbinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нюрбинском районе</a> по случаю заболевания новой коронавирусной инфекцией лиц, контактировавших с целителем, находится на контроле республиканского оперативного штаба. Установлено медицинское наблюдение за всеми контактными лицами, по предварительным данным, выявлено 27 заболевших", - рассказали в оперштабе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

республика саха (якутия)

нюрбинский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика саха (якутия), нюрбинский район