https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578083080.html

Трамп сдал тест на коронавирус, узнав о болезни своей советницы

Президент США Дональд Трамп заявил, что тестируется на коронавирус после болезни своей советницы Хоуп Хикс. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T05:05

2020-10-02T05:05

2020-10-02T05:05

распространение нового коронавируса

хоуп хикс

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что тестируется на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> после болезни своей советницы <a href="http://ria.ru/person_KHoup_KHiks/" target="_blank" data-auto="true">Хоуп Хикс</a>."Да, у нее был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - заявил Трамп в ответ на вопрос о Хикс в эфире Fox News."Я только что сдал тест", - сказал Трамп. По его словам, также сдала анализ первая леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a>."То ли нам нужно пройти карантин, то ли нет — не знаю", - добавил Трамп. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хоуп хикс, дональд трамп, сша, в мире