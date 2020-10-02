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https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578083080.html
Трамп сдал тест на коронавирус, узнав о болезни своей советницы
Президент США Дональд Трамп заявил, что тестируется на коронавирус после болезни своей советницы Хоуп Хикс. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T05:05
2020-10-02T05:05
распространение нового коронавируса
хоуп хикс
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что тестируется на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> после болезни своей советницы <a href="http://ria.ru/person_KHoup_KHiks/" target="_blank" data-auto="true">Хоуп Хикс</a>."Да, у нее был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - заявил Трамп в ответ на вопрос о Хикс в эфире Fox News."Я только что сдал тест", - сказал Трамп. По его словам, также сдала анализ первая леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a>."То ли нам нужно пройти карантин, то ли нет — не знаю", - добавил Трамп. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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хоуп хикс, дональд трамп, сша, в мире

Трамп сдал тест на коронавирус, узнав о болезни своей советницы

05:05 02.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что тестируется на коронавирус после болезни своей советницы Хоуп Хикс.
"Да, у нее был позитивный тест, я об этом только узнал. Она много работает, много масок, постоянно носит маски", - заявил Трамп в ответ на вопрос о Хикс в эфире Fox News.
"Я только что сдал тест", - сказал Трамп. По его словам, также сдала анализ первая леди Меланья Трамп.
"То ли нам нужно пройти карантин, то ли нет — не знаю", - добавил Трамп.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаХоуп ХиксДональд ТрампСШАВ мире
 
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