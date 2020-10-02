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Калмыцкие депутаты попросили Путина о помощи в борьбе с коронавирусом
Группа депутатов народного хурала (парламента) Калмыкии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в борьбе с коронавирусом и поддержке аграриев,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:35
2020-10-02T14:37
россия
владимир путин
республика калмыкия
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 2 окт - РИА Новости.</strong> Группа депутатов народного хурала (парламента) Калмыкии обратилась к президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> за помощью в борьбе с коронавирусом и поддержке аграриев, они недовольны действиями властей республики, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале межфракционной группы.В четверг группа депутатов хурала провела пресс-конференцию, размещенную впоследствии в YouTube, где представители фракции единороссов, эсеров и КПРФ сообщили об обращении к Путину."Реально сложившаяся критическая ситуация в родной республике заставила нас обратиться к вам как гаранту Конституции <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и единственному человеку, кто разберется и поможет населению республики", - говорится в скан-копии обращения к президенту России, опубликованной в Telegram-канале межфракционной группы.Заявители выразили обеспокоенность продолжающимся ростом заболевших коронавирусом, отметив, что жители республики жалуются на несвоевременное оказание первичной медпомощи и затягивание сроков проведения тестов, необходимость приобретать лекарства за свой счёт. Кроме того, указано в обращении, в связи с ограничительными мерами в Калмыкии наблюдается повышение уровня безработицы, прекращение ведения бизнеса предпринимателями. Кроме того, пишут заявители, республика столкнулась с засухой, вызвавшей падеж сельхозживотных, что привело к убыткам аграриев, которые не почувствовали принимаемых руководством республики мер поддержки.Также заявители попросили у президента принятия конкретных мер поддержки."Просим вас оказать помощь в строительстве в <a href="http://ria.ru/location_Kalmykija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Калмыкия</a> инфекционного госпиталя для лечения больных коронавирусом, а также дать соответствующее поручение правительству РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета сельхозпроизводителям республики для приобретения и транспортировки грубых кормов и зернофуража", - добавляется в обращении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200910/podderzhka-1577033575.html
россия
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россия, владимир путин, республика калмыкия, общество

Калмыцкие депутаты попросили Путина о помощи в борьбе с коронавирусом

14:35 02.10.2020 (обновлено: 14:37 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 2 окт - РИА Новости. Группа депутатов народного хурала (парламента) Калмыкии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в борьбе с коронавирусом и поддержке аграриев, они недовольны действиями властей республики, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале межфракционной группы.
В четверг группа депутатов хурала провела пресс-конференцию, размещенную впоследствии в YouTube, где представители фракции единороссов, эсеров и КПРФ сообщили об обращении к Путину.
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"Реально сложившаяся критическая ситуация в родной республике заставила нас обратиться к вам как гаранту Конституции Российской Федерации и единственному человеку, кто разберется и поможет населению республики", - говорится в скан-копии обращения к президенту России, опубликованной в Telegram-канале межфракционной группы.
Заявители выразили обеспокоенность продолжающимся ростом заболевших коронавирусом, отметив, что жители республики жалуются на несвоевременное оказание первичной медпомощи и затягивание сроков проведения тестов, необходимость приобретать лекарства за свой счёт. Кроме того, указано в обращении, в связи с ограничительными мерами в Калмыкии наблюдается повышение уровня безработицы, прекращение ведения бизнеса предпринимателями. Кроме того, пишут заявители, республика столкнулась с засухой, вызвавшей падеж сельхозживотных, что привело к убыткам аграриев, которые не почувствовали принимаемых руководством республики мер поддержки.
"Все эти факты вызывают социальную напряженность в республике и недоверие к республиканским органам исполнительной власти. В настоящее время глава РК Хасиков Б.С. не способен принять решения по улучшению ситуации в республике", - говорится в документе.
Также заявители попросили у президента принятия конкретных мер поддержки.
"Просим вас оказать помощь в строительстве в Республике Калмыкия инфекционного госпиталя для лечения больных коронавирусом, а также дать соответствующее поручение правительству РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета сельхозпроизводителям республики для приобретения и транспортировки грубых кормов и зернофуража", - добавляется в обращении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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РоссияВладимир ПутинРеспублика КалмыкияОбщество
 
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