https://ria.ru/20201002/kalmykiya-1578109224.html

Калмыцкие депутаты попросили Путина о помощи в борьбе с коронавирусом

Группа депутатов народного хурала (парламента) Калмыкии обратилась к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в борьбе с коронавирусом и поддержке аграриев,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:35

2020-10-02T14:35

2020-10-02T14:37

россия

владимир путин

республика калмыкия

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 2 окт - РИА Новости.</strong> Группа депутатов народного хурала (парламента) Калмыкии обратилась к президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> за помощью в борьбе с коронавирусом и поддержке аграриев, они недовольны действиями властей республики, говорится в документе, опубликованном в Telegram-канале межфракционной группы.В четверг группа депутатов хурала провела пресс-конференцию, размещенную впоследствии в YouTube, где представители фракции единороссов, эсеров и КПРФ сообщили об обращении к Путину."Реально сложившаяся критическая ситуация в родной республике заставила нас обратиться к вам как гаранту Конституции <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и единственному человеку, кто разберется и поможет населению республики", - говорится в скан-копии обращения к президенту России, опубликованной в Telegram-канале межфракционной группы.Заявители выразили обеспокоенность продолжающимся ростом заболевших коронавирусом, отметив, что жители республики жалуются на несвоевременное оказание первичной медпомощи и затягивание сроков проведения тестов, необходимость приобретать лекарства за свой счёт. Кроме того, указано в обращении, в связи с ограничительными мерами в Калмыкии наблюдается повышение уровня безработицы, прекращение ведения бизнеса предпринимателями. Кроме того, пишут заявители, республика столкнулась с засухой, вызвавшей падеж сельхозживотных, что привело к убыткам аграриев, которые не почувствовали принимаемых руководством республики мер поддержки.Также заявители попросили у президента принятия конкретных мер поддержки."Просим вас оказать помощь в строительстве в <a href="http://ria.ru/location_Kalmykija/" target="_blank" data-auto="true">Республике Калмыкия</a> инфекционного госпиталя для лечения больных коронавирусом, а также дать соответствующее поручение правительству РФ о выделении дополнительных средств из федерального бюджета сельхозпроизводителям республики для приобретения и транспортировки грубых кормов и зернофуража", - добавляется в обращении.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200910/podderzhka-1577033575.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, республика калмыкия, общество