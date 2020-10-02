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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/granitsy-1578094834.html
МИД Белоруссии рассказал о влиянии санкций на отношения с Евросоюзом
МИД Белоруссии призывает ЕС вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных". РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:31
2020-10-02T18:35
протесты в белоруссии
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a> призывает ЕС вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных".В МИД отметили, что введением санкций ЕС против Белоруссии <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> отдалил от себя своего соседа. В заявлении говорится, что "в последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС"."Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?" - отмечается в заявлении МИД Белоруссии.Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии. Санкции касаются порядка 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578082524.html
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александр лукашенко, брюссель, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире

МИД Белоруссии рассказал о влиянии санкций на отношения с Евросоюзом

11:31 02.10.2020 (обновлено: 18:35 02.10.2020)
 
© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Yves Herman
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. МИД Белоруссии призывает ЕС вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных".

"Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами", - говорится в заявлении МИД Белоруссии, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что введением санкций ЕС против Белоруссии Евросоюз отдалил от себя своего соседа. В заявлении говорится, что "в последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС".
"Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?" - отмечается в заявлении МИД Белоруссии.
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Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии. Санкции касаются порядка 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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