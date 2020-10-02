МИД Белоруссии рассказал о влиянии санкций на отношения с Евросоюзом
11:31 02.10.2020 (обновлено: 18:35 02.10.2020)
МИНСК, 2 окт - РИА Новости. МИД Белоруссии призывает ЕС вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных".
"Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами", - говорится в заявлении МИД Белоруссии, размещенном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что введением санкций ЕС против Белоруссии Евросоюз отдалил от себя своего соседа. В заявлении говорится, что "в последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС".
"Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?" - отмечается в заявлении МИД Белоруссии.
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии. Санкции касаются порядка 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября
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