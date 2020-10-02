https://ria.ru/20201002/granitsy-1578094834.html

МИД Белоруссии рассказал о влиянии санкций на отношения с Евросоюзом

МИД Белоруссии призывает ЕС вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных". РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:31

2020-10-02T11:31

2020-10-02T18:35

протесты в белоруссии

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a> призывает ЕС вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных".В МИД отметили, что введением санкций ЕС против Белоруссии <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюз</a> отдалил от себя своего соседа. В заявлении говорится, что "в последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС"."Позитивные результаты от этого были ощутимы для обеих сторон. Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций. То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?" - отмечается в заявлении МИД Белоруссии.Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии. Санкции касаются порядка 40 белорусских чиновников, обвиняемых западными странами в насилии против демонстрантов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578082524.html

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578093146.html

брюссель

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, брюссель, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире