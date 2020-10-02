https://ria.ru/20201002/gospitalizatsiya-1578092231.html
В Москве за сутки госпитализировали 952 человека с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 952 человека с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 242 заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:00
2020-10-02T11:00
2020-10-02T11:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализированы 952 человека с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 242 заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице подтверждено 2704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 952 человека с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 242 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что 16,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,9% – от 46 до 65 лет."Еще 10,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключила в штабе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
За сутки в Москве
госпитализированы 952 человека с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 242 заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 2704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 952 человека с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 242 человека", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 16,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,9% – от 46 до 65 лет.
"Еще 10,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключила в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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