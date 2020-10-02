https://ria.ru/20201002/gospitalizatsiya-1578092231.html

В Москве за сутки госпитализировали 952 человека с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализированы 952 человека с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 242 заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:00

2020-10-02T11:00

2020-10-02T11:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> За сутки в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> госпитализированы 952 человека с COVID-19, на ИВЛ в больницах города находятся 242 заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В столице подтверждено 2704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 952 человека с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 242 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что 16,1% среди заболевших - дети, 42,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 25,9% – от 46 до 65 лет."Еще 10,8% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - заключила в штабе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество