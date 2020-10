Sputnik открыл фотовыставку ко Дню балета в Совете Европы в Страсбурге

https://ria.ru/20201002/fotovystavka-1578091619.html

<strong>СТРАСБУРГ, 2 окт – РИА Новости</strong>. Международное информационное агентство <a href="https://fr.sputniknews.com" target="_blank">Sputnik France</a> в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" открыло выставку "Балет и архитектура" в Совете Европы в Страсбурге. Выставка приурочена к Международному дню балета, который отмечается в мире 2 октября. В связи с ограничениями, обусловленными пандемией COVID-19, церемония открытия прошла в онлайн-формате с участием заместителя генсекратаря организации Габриэллы Баттаини-Драгони, постоянного представителя РФ в Совете Европы Ивана Солтановского и автора работ выставки, специального фотокорреспондента Sputnik, двукратного обладателя премии World Press Photo Валерия Мельникова.Русский балет — то, с чем традиционно ассоциируется Россия в мировой культуре. В образах выставки великая хореографическая традиция предстает в призме одного из самых ярких искусств нового времени - фотографии. В Страсбурге представлены свыше 20 фотографий, на которых запечатлены танцовщицы в интерьерах современных Москвы и Санкт-Петербурга, двух главных городов России. Постоянный представитель России в Совете Европы Иван Солтановский поздравил всех с Международным днём балета и отметил, что кроме красоты выставки "Балет и архитектура", объединяющей балет, архитектуру и поэзию, для него эта выставка стала ещё и поводом вспомнить о взаимосвязи и взаимовлиянии российской культуры с культурами других европейских стран. Солтановский выразил убеждение, что изоляция недопустима ни в культуре, ни в других областях, что сегодня движение вперёд возможно только вместе. Постпред высказал надежду на развитие российско-европейских культурных связей, что особенно важно в условиях сегодняшних сложных международных отношений и ограничений, связанных с пандемией. В заключение Солтановский поблагодарил международное информационное агентство Sputnik и всех, кто способствовал реализации этого замечательного проекта.Для Мельникова, известного и титулованного военного фоторепортера, работающего с оперативной новостной повесткой, тема балета не совсем привычна. Тем не менее, по мнению фотожурналиста, проходных тем для него не бывает. В своем видеообращении в рамках церемонии открытия Валерий отметил: "Как для фотографа для меня проект "Архитектура и балет" достаточно экспериментальная вещь, потому что в силу своей повседневной работы я занимаюсь освещением, в основном, самого различного характера событий. Этот проект – с одной стороны, путешествие в мир красоты, балета, изящных танцоров. С другой стороны, это путешествие в мир истории архитектуры, поскольку во время съемки я старался подбирать локации, которые так или иначе связаны с известными архитектурными памятниками, сооружениями, или просто с интересными старинными местами". Он также поблагодарил Совет Европы за возможность представить проект "Балет и архитектура" в Страсбурге: "Я надеюсь, что благодаря этому месту максимальное количество людей смогут увидеть эту выставку".Фотографии экспозиции "Балет и архитектура" в Страсбурге можно также увидеть <a href="https://coe.mid.ru" target="_blank">на сайте</a> и в <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=3979878815373034" target="_blank">соцсетях</a> Постоянного представительства РФ в Совете Европы.Валерий Мельников — обладатель множества престижных наград в области фотожурналистики. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, среди которых World Press Photo в 2017 и 2018 годах, Magnum Photography Awards 2016, Life Framer 2017, Pictures of the Year International 2016, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014 и другие.<strong><a href="https://ria.ru/organization_Sputnik" target="_blank">Sputnik</a></strong> – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

