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Шоубиз
https://ria.ru/20201002/fotosessiya-1578105247.html
Самая красивая женщина в мире снялась в новой откровенной фотосессии
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников в Instagram смелой фотосессией. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:31
2020-10-02T17:15
шоубиз
белла хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. </strong>Американская супермодель <a href="https://ria.ru/person_bella-khadid" target="_blank">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников в <a href="https://www.instagram.com/p/CF0zUaAg29d/" target="_blank">Instagram</a> смелой фотосессией.На снимке манекенщица позирует в перед фотокамерой в черном нижнем белье. Дерзкий образ звезды дополнили необычная укладка, яркий макияж, бриллиантовые украшения, высокие латексные сапоги и перчатки из такого же материала. Подписчики остались довольны размещенными кадрами и осыпали модель комплиментами. “Ты выглядишь очень здоровой и будто светишься”, - написала stargirl_93.“Мне кажется, что это незаконно - выглядеть настолько прекрасно”, - прокомментировал christarber.“Я в прямом смысле смотрела на это фото больше минуты”, - сообщила helaina_rosec.“Я хочу жениться на ней”, - выразил желание lyche__e.“Твое тело просто огонь”, - добавил harperslate.
https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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белла хадид, шоу-бизнес

Самая красивая женщина в мире снялась в новой откровенной фотосессии

13:31 02.10.2020 (обновлено: 17:15 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкCупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма "Рокетмен" (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Cупермодель Белла Хадид на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен (Rocketman) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников в Instagram смелой фотосессией.
На снимке манекенщица позирует в перед фотокамерой в черном нижнем белье. Дерзкий образ звезды дополнили необычная укладка, яркий макияж, бриллиантовые украшения, высокие латексные сапоги и перчатки из такого же материала.
Подписчики остались довольны размещенными кадрами и осыпали модель комплиментами.
“Ты выглядишь очень здоровой и будто светишься”, - написала stargirl_93.
“Мне кажется, что это незаконно - выглядеть настолько прекрасно”, - прокомментировал christarber.
“Я в прямом смысле смотрела на это фото больше минуты”, - сообщила helaina_rosec.
“Я хочу жениться на ней”, - выразил желание lyche__e.
“Твое тело просто огонь”, - добавил harperslate.
Американская модель и актриса Белла Хадид на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Супермодель Белла Хадид вызвала бурную реакцию фанатов снимками в бикини
 
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ШоубизБелла ХадидШоу-бизнес
 
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