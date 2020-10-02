https://ria.ru/20201002/fotosessiya-1578105247.html
Самая красивая женщина в мире снялась в новой откровенной фотосессии
Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников в Instagram смелой фотосессией. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:31
2020-10-02T13:31
2020-10-02T17:15
шоубиз
белла хадид
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. </strong>Американская супермодель <a href="https://ria.ru/person_bella-khadid" target="_blank">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников в <a href="https://www.instagram.com/p/CF0zUaAg29d/" target="_blank">Instagram</a> смелой фотосессией.На снимке манекенщица позирует в перед фотокамерой в черном нижнем белье. Дерзкий образ звезды дополнили необычная укладка, яркий макияж, бриллиантовые украшения, высокие латексные сапоги и перчатки из такого же материала. Подписчики остались довольны размещенными кадрами и осыпали модель комплиментами. “Ты выглядишь очень здоровой и будто светишься”, - написала stargirl_93.“Мне кажется, что это незаконно - выглядеть настолько прекрасно”, - прокомментировал christarber.“Я в прямом смысле смотрела на это фото больше минуты”, - сообщила helaina_rosec.“Я хочу жениться на ней”, - выразил желание lyche__e.“Твое тело просто огонь”, - добавил harperslate.
https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белла хадид, шоу-бизнес
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Американская супермодель Белла Хадид
, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников в Instagram
смелой фотосессией.
На снимке манекенщица позирует в перед фотокамерой в черном нижнем белье. Дерзкий образ звезды дополнили необычная укладка, яркий макияж, бриллиантовые украшения, высокие латексные сапоги и перчатки из такого же материала.
Подписчики остались довольны размещенными кадрами и осыпали модель комплиментами.
“Ты выглядишь очень здоровой и будто светишься”, - написала stargirl_93.
“Мне кажется, что это незаконно - выглядеть настолько прекрасно”, - прокомментировал christarber.
“Я в прямом смысле смотрела на это фото больше минуты”, - сообщила helaina_rosec.
“Я хочу жениться на ней”, - выразил желание lyche__e.
“Твое тело просто огонь”, - добавил harperslate.