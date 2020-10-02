https://ria.ru/20201002/fotosessiya-1578105247.html

Самая красивая женщина в мире снялась в новой откровенной фотосессии

Американская супермодель Белла Хадид, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников в Instagram смелой фотосессией. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:31

2020-10-02T13:31

2020-10-02T17:15

шоубиз

белла хадид

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. </strong>Американская супермодель <a href="https://ria.ru/person_bella-khadid" target="_blank">Белла Хадид</a>, признанная самой красивой женщиной в мире, порадовала поклонников в <a href="https://www.instagram.com/p/CF0zUaAg29d/" target="_blank">Instagram</a> смелой фотосессией.На снимке манекенщица позирует в перед фотокамерой в черном нижнем белье. Дерзкий образ звезды дополнили необычная укладка, яркий макияж, бриллиантовые украшения, высокие латексные сапоги и перчатки из такого же материала. Подписчики остались довольны размещенными кадрами и осыпали модель комплиментами. “Ты выглядишь очень здоровой и будто светишься”, - написала stargirl_93.“Мне кажется, что это незаконно - выглядеть настолько прекрасно”, - прокомментировал christarber.“Я в прямом смысле смотрела на это фото больше минуты”, - сообщила helaina_rosec.“Я хочу жениться на ней”, - выразил желание lyche__e.“Твое тело просто огонь”, - добавил harperslate.

https://ria.ru/20200917/khadid-1577406053.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белла хадид, шоу-бизнес