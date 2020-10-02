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https://ria.ru/20201002/film-1578073773.html
Фильм по сценарию корреспондента Sputnik покажут на 42-м ММКФ
по сценарию корреспондента международного информационного агентства Sputnik Льва Рыжкова будет показана на 42-м Московском международном кинофестивале,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:00
2020-10-02T14:05
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sputnik
московский международный кинофестиваль
москва
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<strong>МОСКВА, 2 окт, - РИА Новости</strong>. Черная комедия с элементами научной фантастики <strong><a href="http://www.moscowfilmfestival.ru/miff42/films/?id=42052" target="_blank">"Москвы не бывает"</a></strong> по сценарию корреспондента международного информационного агентства <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik/" target="_blank">Sputnik</a> Льва Рыжкова будет показана на 42-м Московском международном кинофестивале, открывшемся накануне в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Фильм включен в фестивальную программу "Спектр" и является в ней единственной российской картиной. Всего в этой программе представлена 21 кинокартина из 17 стран. Главный герой фильма, житель маленького провинциального городка, попадает в круговерть ужасающих событий, влюбляется в недоступную красавицу, ссорится с местными гангстерами, а в финале на несколько минут постигает шокирующие тайны бытия. "В принципе, этот фильм можно назвать российской “Матрицей”", — считает Лев Рыжков. Сценарист "Москвы не бывает", считает, что финальная версия не особо отличается от первоначального сценария. "Режиссер Дмитрий Федоров проникся историей, и все изменения способствовали только улучшению материала и придали ему философскую глубину", — уверен Рыжков. 2 октября в 19:15 фильм будет показан в кинотеатре "Юность" на Октябрьском поле. 3 октября в 18:30 показ "Москвы не бывает" состоится на главной площадке фестиваля – в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a> до Кишинёва и от <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> до <a href="http://ria.ru/location_Montevideo/" target="_blank" data-auto="true">Монтевидео</a> работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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что посмотреть , кино и сериалы, sputnik, московский международный кинофестиваль, москва

Фильм по сценарию корреспондента Sputnik покажут на 42-м ММКФ

09:00 02.10.2020 (обновлено: 14:05 02.10.2020)
 
© Фото : Игорь ЛекаркинКорреспондент международного информационно агентства Sputnik Лев Рыжков
Корреспондент международного информационно агентства Sputnik Лев Рыжков - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Игорь Лекаркин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт, - РИА Новости. Черная комедия с элементами научной фантастики "Москвы не бывает" по сценарию корреспондента международного информационного агентства Sputnik Льва Рыжкова будет показана на 42-м Московском международном кинофестивале, открывшемся накануне в Москве. Фильм включен в фестивальную программу "Спектр" и является в ней единственной российской картиной. Всего в этой программе представлена 21 кинокартина из 17 стран.
Главный герой фильма, житель маленького провинциального городка, попадает в круговерть ужасающих событий, влюбляется в недоступную красавицу, ссорится с местными гангстерами, а в финале на несколько минут постигает шокирующие тайны бытия.
© Фото : Игорь ПантинКорреспондент международного информационно агентства Sputnik Лев Рыжков
Корреспондент международного информационно агентства Sputnik Лев Рыжков - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : Игорь Пантин
Корреспондент международного информационно агентства Sputnik Лев Рыжков
"В принципе, этот фильм можно назвать российской “Матрицей”", — считает Лев Рыжков.
Говоря о самих съемках, он отмечает: "Фильм снимался без дотаций из бюджета в двух городах Калужской области – Ермолино и Балабаново. Кстати, в Балабаново – бывшем наукограде, до сих пор можно встретить гуляющих по улице академиков. Съемки проходили осенью 2017 года. Процесс чрезвычайно затянулся – то не везло с погодой, то ломалась техника. Если бы не содействие местных жителей, которые совершенно бескорыстно помогли съемочной группе завершить начатое, проект бы, наверное, не состоялся".
© Фото : из личного архива Льва РыжковаКорреспондент международного информационно агентства Sputnik Лев Рыжков
Корреспондент международного информационно агентства Sputnik Лев Рыжков - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© Фото : из личного архива Льва Рыжкова
Корреспондент международного информационно агентства Sputnik Лев Рыжков
Сценарист "Москвы не бывает", считает, что финальная версия не особо отличается от первоначального сценария. "Режиссер Дмитрий Федоров проникся историей, и все изменения способствовали только улучшению материала и придали ему философскую глубину", — уверен Рыжков.
2 октября в 19:15 фильм будет показан в кинотеатре "Юность" на Октябрьском поле.
3 октября в 18:30 показ "Москвы не бывает" состоится на главной площадке фестиваля – в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.
Медиаменеджер, интернет-технолог и заместитель директора Дирекции государственных проектов медиагруппы Россия сегодня Ирина Кедровская - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
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