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Шоубиз
https://ria.ru/20201002/eilish-1578095834.html
За первые часы клип Айлиш о Бонде набрал больше трех миллионов просмотров
Певица Билли Айлиш выложила клип "Не время умирать" на заглавную песню к одноименному фильму про Джеймса Бонда, менее чем за сутки видео посмотрели свыше 3,5... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:45
2020-10-02T17:39
шоубиз
билли айлиш
музыка
кино и сериалы
новости культуры
шоу-бизнес
рэйф файнс
джеймс бонд
пол маккартни
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Певица Билли Айлиш выложила клип "Не время умирать" на заглавную песню к одноименному фильму про Джеймса Бонда, менее чем за сутки видео посмотрели свыше 3,5 миллионов раз, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.Музыкальное видео на песню No Time To Die было опубликовано на официальном канале певицы 1 октября и набрало за 16 часов уже более 3,8 миллионов просмотров. О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Певица стала самой молодой исполнительницей за всю историю "бондианы". Ранее главные темы в фильмах о приключениях агента 007 доверяли таким звездам, как Мадонна или Пол Маккартни.Фильм в широкий российский прокат заявлен на 19 ноября. Помимо Дэниела Крэйга в 25-й серии "бондианы" снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.Четыре года назад Айлиш выпустила свой первый сингл Ocean Eyes за месяц до своего пятнадцатилетия и покорила сердца многотысячной аудитории. Хит набрал к октябрю 2018 года более 132 миллионов прослушиваний на Spotify, далее последовала запись первого мини-альбома Don't Smile At Me, который поднялся до 36 места в Billboard 200 и до третьего места в альтернативном чарте. Дебютный студийный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? вышел в марте 2019 года и занял первое место в США, Великобритании, Канаде и Австралии, а композиция Bad Guy даже возглавила чарт Billboard Hot 100.
https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html
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билли айлиш, музыка, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, рэйф файнс, джеймс бонд, пол маккартни, youtube, великобритания, сша

За первые часы клип Айлиш о Бонде набрал больше трех миллионов просмотров

11:45 02.10.2020 (обновлено: 17:39 02.10.2020)
 
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Певица Билли Айлиш выложила клип "Не время умирать" на заглавную песню к одноименному фильму про Джеймса Бонда, менее чем за сутки видео посмотрели свыше 3,5 миллионов раз, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Музыкальное видео на песню No Time To Die было опубликовано на официальном канале певицы 1 октября и набрало за 16 часов уже более 3,8 миллионов просмотров.
О том, что 18-летняя Айлиш исполнит главную песню для очередной серии франшизы, стало известно в середине января. Певица стала самой молодой исполнительницей за всю историю "бондианы". Ранее главные темы в фильмах о приключениях агента 007 доверяли таким звездам, как Мадонна или Пол Маккартни.
Фильм в широкий российский прокат заявлен на 19 ноября. Помимо Дэниела Крэйга в 25-й серии "бондианы" снимется американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.
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ШоубизБилли АйлишМузыкаКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесРэйф ФайнсДжеймс БондПол МаккартниYouTubeВеликобританияСША
 
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