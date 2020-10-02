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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/diplomaty-1578127538.html
Литва отказалась сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии
Вильнюс не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на МИД Литвы. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:41
2020-10-02T18:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
мид литвы
мид белоруссии
белоруссия
вильнюс
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Вильнюс не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие, передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a> со ссылкой на МИД Литвы.Ранее МИД Белоруссии предложил <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польше</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Кроме того, послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в МИД республики для консультаций,Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200928/dialog-1577861432.html
Ещё бы, они сокращали своих, а кто же будет организовывать и руководить "освободительным движением"? Гнать их надо в три шеи оттуда, и литовцев, и поляков, чехов и украинцев. "Иначе вам удачи не видать", сделают из вас Украину. там тоже не один год шло "Рух за свободу".
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Вынесут.
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александр лукашенко, мид литвы, мид белоруссии, белоруссия, вильнюс, литва, в мире

Литва отказалась сокращать дипломатическое присутствие в Белоруссии

18:41 02.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вильнюс не будет отзывать своего посла в Минске для консультаций и сокращать дипломатическое присутствие, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на МИД Литвы.
Ранее МИД Белоруссии предложил Польше и Литве до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии с 50 до 18 и с 25 до 14 дипломатов соответственно. Кроме того, послы Белоруссии в Польше и Литве с 5 октября отзываются в МИД республики для консультаций,
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМИД ЛитвыМИД БелоруссииБелоруссияВильнюсЛитваВ мире
 
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