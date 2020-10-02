https://ria.ru/20201002/diplomaty-1578116602.html

Белоруссия попросила Польшу и Литву сократить число дипломатов в стране

Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно, заявил в пятницу пресс-секретарь РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:07

2020-10-02T16:07

2020-10-02T17:22

протесты в белоруссии

мид белоруссии

польша

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польше</a> и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литве</a> предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии до 18 и 14 дипломатов соответственно, заявил в пятницу пресс-секретарь <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii" target="_blank">МИД Белоруссии</a> Анатолий Глаз."Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы… В этой связи сегодня в МИД Беларуси вызваны послы Польши и Литвы. Ввиду однозначно деструктивной деятельности со стороны указанных стран им предложено до 9 октября 2020 года привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси. Для Литвы это с 25 до 14 дипломатов, для Польши – с 50 до 18", - заявил Глаз, соответствующую аудиозапись распространила пресс-служба МИД республики.По словам пресс-секретаря, белорусская сторона ранее призывала Варшаву и Вильнюс "к благоразумию, к вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, к пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, к уважению интересов граждан друг друга, к острой необходимости сохранения стабильности в регионе"."Вместо этого в ответ получаем не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы, неприкрытое вмешательство во внутренние дела, игнорирование базовых суверенных прав Беларуси, прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий. Мы до конца надеялись, что эти архаичные практики давно ушли в историю, однако в данном случае с сожалением вынуждены констатировать обратное", - подчеркнул пресс-секретарь.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, <a href="https://ria.ru/location_Czech_Republic" target="_blank">Чехию</a>, Литву и <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украину</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

https://ria.ru/20200925/problemy-1577717082.html

Андрей Савельев давно надо было! 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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