https://ria.ru/20201002/covid-19-virus-nachal-proyavlyat-sebya-s-novoy-siloy--1578134486.html

COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой

США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены. В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу.

2020-10-02T21:55

2020-10-02T21:55

2020-10-02T21:55

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Франция вводит комендантский час. Англия ужесточает штрафы. В Чехии борются с ростом количества тяжелых пациентов. В Израиле введен карантин. Испания в шестой раз продлевает чрезвычайное положение. С начала пандемии коронавирус унес более миллиона жизней.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены. В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу. Франция вводит комендантский час. Англия ужесточает штрафы. В Чехии борются с ростом количества тяжелых пациентов. В Израиле введен карантин. Испания в шестой раз продлевает чрезвычайное положение. С начала пандемии коронавирус унес более миллиона жизней. 2020-10-02T21:55 true PT3M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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