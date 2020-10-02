https://ria.ru/20201002/covid-19-virus-nachal-proyavlyat-sebya-s-novoy-siloy--1578134486.html
COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены.
В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу.
2020-10-02T21:55
2020-10-02T21:55
2020-10-02T21:55
видео
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Франция вводит комендантский час. Англия ужесточает штрафы. В Чехии борются с ростом количества тяжелых пациентов. В Израиле введен карантин. Испания в шестой раз продлевает чрезвычайное положение. С начала пандемии коронавирус унес более миллиона жизней.
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены.
В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу.
Франция вводит комендантский час. Англия ужесточает штрафы. В Чехии борются с ростом количества тяжелых пациентов. В Израиле введен карантин. Испания в шестой раз продлевает чрезвычайное положение.
С начала пандемии коронавирус унес более миллиона жизней.
2020-10-02T21:55
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PT3M31S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены.
В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу.
2020-10-02T21:55
true
PT3M31S
COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены.
В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу.