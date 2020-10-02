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COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены. В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу.
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Франция вводит комендантский час. Англия ужесточает штрафы. В Чехии борются с ростом количества тяжелых пациентов. В Израиле введен карантин. Испания в шестой раз продлевает чрезвычайное положение. С начала пандемии коронавирус унес более миллиона жизней.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены. В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу. Франция вводит комендантский час. Англия ужесточает штрафы. В Чехии борются с ростом количества тяжелых пациентов. В Израиле введен карантин. Испания в шестой раз продлевает чрезвычайное положение. С начала пандемии коронавирус унес более миллиона жизней.
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7 495 645-6601 
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60
видео, видео
COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены. В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу.
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COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой

21:55 02.10.2020
 
Читать ria.ru в
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены. В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу.
Франция вводит комендантский час. Англия ужесточает штрафы. В Чехии борются с ростом количества тяжелых пациентов. В Израиле введен карантин. Испания в шестой раз продлевает чрезвычайное положение. С начала пандемии коронавирус унес более миллиона жизней.
 
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