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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578121998.html
Белоруссия отзывает послов из Польши и Литвы для консультаций
Минск отзывает с 5 октября своих послов в Польше и Литве в белорусский МИД для консультаций. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:22
2020-10-02T17:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
лидия ермошина
цик белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
москва
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> отзывает с 5 октября своих послов в <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> в белорусский МИД для консультаций. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.Также до 9 октября Варшаве и Вильнюсу предложили сократить дипломатическое присутствие в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Число дипломатов нужно привести к паритету с количеством сотрудников белорусских заграничных учреждений в этих странах. Польше предлагают оставить в Белоруссии 18 работников вместо 50, Литве — 14 вместо 25.Послы этих стран вызваны в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a>.Санкции против БелоруссииРанее <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> ввел против Минска индивидуальные санкции. В список попали 40 человек, в том числе министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков и начальник минского подразделения Специальной полиции Дмитрий Балаба.В заявлении ЕС отмечается, что санкции против силовиков введены за их роль "в кампании репрессий и запугивания", которая, по мнению <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a>, была развернута в отношении мирных демонстрантов и журналистов после президентских выборов 2020 года.Также их обвиняют в участии в "незаконных арестах", "недостойном обращении" с задержанными, в том числе, в пытках.Кроме того, в санкционном списке оказались глава <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person__158/" target="_blank" data-auto="true">Лидия Ермошина</a> и другие члены республиканского избиркома, в том числе Ирина Целиковец, Олег Слижевский, Марина Рахманова, Игорь Плышевский, Александр Лосякин, Светлана Кацубо и другие.Их обвиняют в фальсификации итогов выборов, а также в недопущении кандидатов от оппозиции к участию в гонке. Также, по мнению ЕС, Центризбирком препятствовал работе независимых наблюдателей на избирательных участках.При этом белорусский президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в перечне не значится, поскольку в Брюсселе рассчитывают на конструктивный диалог с ним.До этого санкции в отношении белорусских официальных лиц ввели <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> и <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a>.Ответные мерыВ белорусском МИД в пятницу заявили, что Минск с сегодняшнего дня вводит в действие ответный санкционный список.При этом перечень не будет публиковаться "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".Также Белоруссия введет "симметричные ограничения" в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.Ситуация в БелоруссииМассовые акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента, на которых победил Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. По данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. Второе место заняла <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. Оппозиция и страны Запада признать итоги выборов отказались.В первые дни митинги подавлялись силовиками, применявшими слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После этого акции разгонять перестали.Лукашенко обвинил <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в организации протестов. Президент добавил, что страны <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a> "подыгрывают" <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтону</a> и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад желает настроить Минск против <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало очередную серию акций протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578121703.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578115913.html
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светлана тихановская, лидия ермошина, цик белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, москва, белоруссия, сша, в мире

Белоруссия отзывает послов из Польши и Литвы для консультаций

17:22 02.10.2020
 
© Фото : МИД республики БелоруссияЗдание посольства Белоруссии в Варшаве
Здание посольства Белоруссии в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : МИД республики Белоруссия
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минск отзывает с 5 октября своих послов в Польше и Литве в белорусский МИД для консультаций. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз.
"Совершенно очевидно, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы", — подчеркнул он.
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Также до 9 октября Варшаве и Вильнюсу предложили сократить дипломатическое присутствие в Белоруссии. Число дипломатов нужно привести к паритету с количеством сотрудников белорусских заграничных учреждений в этих странах. Польше предлагают оставить в Белоруссии 18 работников вместо 50, Литве — 14 вместо 25.
Послы этих стран вызваны в МИД Белоруссии.

Санкции против Белоруссии

Ранее Евросоюз ввел против Минска индивидуальные санкции. В список попали 40 человек, в том числе министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев, заместитель командующего внутренними войсками Хазалбек Атабеков и начальник минского подразделения Специальной полиции Дмитрий Балаба.
В заявлении ЕС отмечается, что санкции против силовиков введены за их роль "в кампании репрессий и запугивания", которая, по мнению Брюсселя, была развернута в отношении мирных демонстрантов и журналистов после президентских выборов 2020 года.
Также их обвиняют в участии в "незаконных арестах", "недостойном обращении" с задержанными, в том числе, в пытках.
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Кроме того, в санкционном списке оказались глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина и другие члены республиканского избиркома, в том числе Ирина Целиковец, Олег Слижевский, Марина Рахманова, Игорь Плышевский, Александр Лосякин, Светлана Кацубо и другие.
Их обвиняют в фальсификации итогов выборов, а также в недопущении кандидатов от оппозиции к участию в гонке. Также, по мнению ЕС, Центризбирком препятствовал работе независимых наблюдателей на избирательных участках.
При этом белорусский президент Александр Лукашенко в перечне не значится, поскольку в Брюсселе рассчитывают на конструктивный диалог с ним.
До этого санкции в отношении белорусских официальных лиц ввели Великобритания и Канада.

Ответные меры

В белорусском МИД в пятницу заявили, что Минск с сегодняшнего дня вводит в действие ответный санкционный список.
При этом перечень не будет публиковаться "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".
Также Белоруссия введет "симметричные ограничения" в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады.
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Ситуация в Белоруссии

Массовые акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента, на которых победил Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок. По данным ЦИК, он получил 80,1% голосов. Второе место заняла Светлана Тихановская. Оппозиция и страны Запада признать итоги выборов отказались.
В первые дни митинги подавлялись силовиками, применявшими слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. После этого акции разгонять перестали.
Лукашенко обвинил США в организации протестов. Президент добавил, что страны Европы "подыгрывают" Вашингтону и делают так, "как сказано". По словам белорусского лидера, Запад желает настроить Минск против Москвы.
Между тем 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко. Это спровоцировало очередную серию акций протеста.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЛидия ЕрмошинаЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииМоскваБелоруссияСШАВ мире
 
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