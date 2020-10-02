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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578116935.html
Белоруссия ввела ответные санкции против Великобритании и Канады
Белоруссия вводит "симметричные ограничения" в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:12
2020-10-02T16:43
протесты в белоруссии
великобритания
канада
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Белоруссия вводит "симметричные ограничения" в отношении ряда должностных лиц <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритании</a> и <a href="https://ria.ru/location_Canada" target="_blank">Канады</a>, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.Ранее саммит глав государств <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц в Белоруссии. В МИД республики в этой связи заявили, что Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
МИД Беларуси отзывает послов в Польше и Литве для консультаций с 5 октября. Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру. Кроме этого, в виду однозначной деструктивной деятельности со стороны этих прибалтийских стран, им предложено до 9 октября привести к паритету с белорусскими загранучреждениями в соответствующих странах состав своих дипломатических представительств в Беларуси. С этой даты в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18. А ещё в санкционных списках Беларуси по сто чиновников Литвы, Латвии, Эстонии...
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великобритания
канада
белоруссия
РИА Новости
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великобритания, канада, белоруссия, в мире

Белоруссия ввела ответные санкции против Великобритании и Канады

16:12 02.10.2020 (обновлено: 16:43 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Ю. Иванов / Перейти в фотобанкДом Правительства. Республика Беларусь
Дом Правительства. Республика Беларусь - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Ю. Иванов
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Белоруссия вводит "симметричные ограничения" в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

"Мы вводим симметричные ограничения в отношении ряда должностных лиц Великобритании и Канады", - сказал Глаз, соответствующую аудиозапись распространила пресс-служба МИД республики.

Ранее саммит глав государств Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц в Белоруссии. В МИД республики в этой связи заявили, что Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".
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