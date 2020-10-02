https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578115913.html

Белоруссия проведет переаккредитацию иностранных СМИ

МИД Белоруссии проведет переаккредитацию по новым правилам всех работающих в республике иностранных СМИ, ранее выданные аккредитации аннулируются, сообщается на РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:59

2020-10-02T15:59

2020-10-02T16:17

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мид белоруссии

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> проведет переаккредитацию по новым правилам всех работающих в республике иностранных СМИ, ранее выданные аккредитации аннулируются, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства."Министерством иностранных дел разработана новая редакция положения о порядке аккредитации в Республике <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a> журналистов иностранных средств массовой информации. Сегодня принято соответствующее постановление Совета министров. В ближайшее время положение будет опубликовано на сайте МИД", - говорится в сообщении.Отмечается, что МИД Белоруссии давно и планомерно работал над обновлением процедуры аккредитации иностранных СМИ, так как действовавшее положение было принято еще в 2008 году и уже не соответствовало уровню развития медийной отрасли, новым тенденциям в законодательстве."В новом положении введен ряд норм, направленных на упрощение и облегчение порядка получения аккредитации для журналистов: процедуры подачи документов на аккредитацию (как временную, так и постоянную), получения временной аккредитации переведены в электронный формат; журналисты получили возможность самостоятельно распечатать аккредитационную карточку для временной аккредитации; существенно сокращены сроки рассмотрения поданных на аккредитацию документов – с 20 дней до пяти для временной аккредитации, с двух месяцев до 30 дней для постоянной; введена возможность продления постоянной аккредитации на срок до трех лет (ранее – только до одного года); облечена в правовые рамки работа журналистов-фрилансеров в интересах иностранного СМИ", - добавляет МИД.Отмечается, что в связи с принятием нового положения действие выданных ранее аккредитационных карточек официально прекращается со 2 октября. С 5 октября комиссия по вопросам аккредитации журналистов иностранных СМИ МИД Белоруссии начнет работу в новом составе. Прием заявок онлайн также планируется технически открыть с утра 5 октября.

https://ria.ru/20201002/evrosovet-1578114791.html

VV V Не дееспособная власть во всей красе. 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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