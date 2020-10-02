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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578103607.html
Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза
Белоруссия в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями против ряда официальных лиц республики вводит в действие ответный список. Об этом сообщает... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:11
2020-10-02T13:11
протесты в белоруссии
евросовет
шарль мишель
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
мид белоруссии
дмитрий песков
минск
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в связи с принятыми <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> визовыми санкциями против ряда официальных лиц республики вводит в действие ответный список. Об этом сообщает белорусский МИД.Уточняется, что этот перечень действует в рамках интеграционных объединений, куда входит Белоруссия.Кроме того, подчеркивается, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в ЕС.Как отмечает МИД, дальнейшая раскрутка "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям — например, выходу страны из совместных программ и проектов, а также пересмотру уровня дипломатического присутствия "вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".Открыть границы для всех белорусов<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> призвал Евросоюз вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для специально отобранных.Подчеркивается, что введением санкций против Белоруссии Евросоюз отдалил от себя своего соседа.Ведомство констатирует, что позитивные результаты от такого подхода были ощутимы для обеих сторон."Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций", — говорится в документе."Обречены на провал"В заявлении также отмечается, что попытки навязать гражданам республики "одобренных извне представителей", проекты "правительств в изгнании" ни к чему не приведут."Проявление слабости"Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отметил, что санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров — это скорее проявление слабости, нежели силы.Санкции против БелоруссииРанее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> заявил, что ЕС согласовал санкции по ситуации в Белоруссии. В "черном списке" указаны примерно 40 человек. При этом президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в перечне не значится, поскольку в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> рассчитывают на конструктивный диалог с ним.Ситуация в БелоруссииВ Белоруссии больше полутора месяцев продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента республики, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция и Евросоюз результаты голосования признать отказались.В первые дни демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Затем от силовых методов отказались.Однако после инаугурации Лукашенко произошел новый протестный всплеск, методы подавления снова на время ужесточились.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
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https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578102609.html
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Эти взаимные санкции имеют символический смысл. На практике это приведёт к тому, что решать практические вопросы будут не первые лица, отвечающие за дело, а те, кого они пошлют (т. е. первые или вторые замы). Такая организация вредит делу, но объяснить чего-нибудь европейцам, невозможно и не нужно даже пытаться. У них там уже давно главным учебным пособием являются грабли.
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евросовет, шарль мишель, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, мид белоруссии, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза

13:11 02.10.2020
 
© РИА Новости / Руслан КривобокФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Белоруссия в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями против ряда официальных лиц республики вводит в действие ответный список. Об этом сообщает белорусский МИД.
"В соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой мы не будем его публиковать", — отмечается в релизе.
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Уточняется, что этот перечень действует в рамках интеграционных объединений, куда входит Белоруссия.
Кроме того, подчеркивается, что Минск может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в ЕС.
"ЕС угрожает нам тем, что пересмотрит свои отношения с Беларусью. Это будет его выбор. Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия", — говорится в заявлении.
Как отмечает МИД, дальнейшая раскрутка "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям — например, выходу страны из совместных программ и проектов, а также пересмотру уровня дипломатического присутствия "вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".

Открыть границы для всех белорусов

МИД Белоруссии призвал Евросоюз вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для специально отобранных.
"Вместо выстраивания новых визовых заборов призываем Европейский союз открыть границы для всех белорусов, а не только для "сепарированных" вами", — говорится в заявлении ведомства.
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Подчеркивается, что введением санкций против Белоруссии Евросоюз отдалил от себя своего соседа.
"В последние годы белорусская сторона активно и настойчиво работала над выгодным для людей и безопасности в нашем общем регионе укреплением отношений по линии Беларусь – ЕС", — отмечается в заявлении.
Ведомство констатирует, что позитивные результаты от такого подхода были ощутимы для обеих сторон.
"Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций", — говорится в документе.
"То есть такая "награда" ждет каждого, кто искренне работает над улучшением двусторонних отношений, но не стоит в очереди, моля о клубной карте?" – задается вопросом МИД Белоруссии.
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"Обречены на провал"

В заявлении также отмечается, что попытки навязать гражданам республики "одобренных извне представителей", проекты "правительств в изгнании" ни к чему не приведут.
"Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна – еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса", — говорится в документе.

"Проявление слабости"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров — это скорее проявление слабости, нежели силы.
"Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", — заявил он журналистам.

Санкции против Белоруссии

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС согласовал санкции по ситуации в Белоруссии.
В "черном списке" указаны примерно 40 человек. При этом президент Александр Лукашенко в перечне не значится, поскольку в Брюсселе рассчитывают на конструктивный диалог с ним.
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Ситуация в Белоруссии

В Белоруссии больше полутора месяцев продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента республики, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция и Евросоюз результаты голосования признать отказались.
В первые дни демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Затем от силовых методов отказались.
Однако после инаугурации Лукашенко произошел новый протестный всплеск, методы подавления снова на время ужесточились.
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Протесты в БелоруссииЕвросоветШарль МишельАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзМИД БелоруссииДмитрий ПесковМинскБелоруссияВ мире
 
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