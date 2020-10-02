https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578103607.html

Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза

Белоруссия в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями против ряда официальных лиц республики вводит в действие ответный список. Об этом сообщает... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:11

2020-10-02T13:11

2020-10-02T13:11

протесты в белоруссии

евросовет

шарль мишель

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

мид белоруссии

дмитрий песков

минск

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> в связи с принятыми <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> визовыми санкциями против ряда официальных лиц республики вводит в действие ответный список. Об этом сообщает белорусский МИД.Уточняется, что этот перечень действует в рамках интеграционных объединений, куда входит Белоруссия.Кроме того, подчеркивается, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> может пересмотреть уровень дипломатического присутствия в ЕС.Как отмечает МИД, дальнейшая раскрутка "санкционного маховика" может привести к еще более серьезным последствиям — например, выходу страны из совместных программ и проектов, а также пересмотру уровня дипломатического присутствия "вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений".Открыть границы для всех белорусов<a href="http://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Белоруссии</a> призвал Евросоюз вместо выстраивания новых визовых заборов открыть границы для всех белорусов, а не только для специально отобранных.Подчеркивается, что введением санкций против Белоруссии Евросоюз отдалил от себя своего соседа.Ведомство констатирует, что позитивные результаты от такого подхода были ощутимы для обеих сторон."Это факт. Как факт и то, что Евросоюзу не хватило четверти века, чтобы ввести в действие Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Беларусью, зато нескольких недель оказалось достаточно для введения санкций. Наверное, справились бы и быстрее, если бы не святой для европейцев сезон отпусков. На поверку все просто: ЕС снова ничего не хочет предложить своему партнеру, кроме санкций", — говорится в документе."Обречены на провал"В заявлении также отмечается, что попытки навязать гражданам республики "одобренных извне представителей", проекты "правительств в изгнании" ни к чему не приведут."Проявление слабости"Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> отметил, что санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров — это скорее проявление слабости, нежели силы.Санкции против БелоруссииРанее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> заявил, что ЕС согласовал санкции по ситуации в Белоруссии. В "черном списке" указаны примерно 40 человек. При этом президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в перечне не значится, поскольку в <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселе</a> рассчитывают на конструктивный диалог с ним.Ситуация в БелоруссииВ Белоруссии больше полутора месяцев продолжаются акции протеста. Они начались после выборов президента республики, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиция и Евросоюз результаты голосования признать отказались.В первые дни демонстрантов разгоняли слезоточивым газом, водометами, светошумовыми гранатами и резиновыми пулями. Затем от силовых методов отказались.Однако после инаугурации Лукашенко произошел новый протестный всплеск, методы подавления снова на время ужесточились.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578095932.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578102609.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578081657.html

Алексей Шипарев Эти взаимные санкции имеют символический смысл. На практике это приведёт к тому, что решать практические вопросы будут не первые лица, отвечающие за дело, а те, кого они пошлют (т. е. первые или вторые замы). Такая организация вредит делу, но объяснить чего-нибудь европейцам, невозможно и не нужно даже пытаться. У них там уже давно главным учебным пособием являются грабли. 17

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брюссель

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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