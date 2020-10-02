https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578102609.html

В ЕС опасаются прихода в Белоруссии пророссийского лидера, заявил эксперт

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что включение белорусского лидера в санкционный список ЕС означало бы отказ от диалога – лишь отговорка,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:57

2020-10-02T12:57

2020-10-02T13:34

протесты в белоруссии

светлана тихановская

андрей суздальцев

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Заявление президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> о том, что включение белорусского лидера в санкционный список ЕС означало бы отказ от диалога – лишь отговорка, <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> удобен Западу, где опасаются, что вместо него в стране может появиться реально пророссийский лидер, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Suzdalcev" target="_blank">Андрей Суздальцев</a>.В ЕС по итогам первого дня саммита глав государств договорились ввести санкции по Белоруссии в отношении примерно 40 лиц, президента Белоруссии Александра Лукашенко в этом списке нет. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, включение Лукашенко в санкционный список <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> по Белоруссии означало бы отказ от диалога."Это смехотворное заявление Макрона, так как диалог им никто вести не мешает с лицами, которые находятся под санкциями. Это отговорка", - считает Суздальцев.По его словам, с 1996 года белорусское руководство было под персональными санкциями, это не мешало Лукашенко встречаться с первыми лицами государств, участвовать в минском процессе и выезжать за границу.Что касается экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>, по его словам, ее "используют как флажок, как переходящее знамя"."Никакой поддержки она не получает, кроме публичной", - добавил собеседник агентства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578081657.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, андрей суздальцев, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире