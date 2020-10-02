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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578102609.html
В ЕС опасаются прихода в Белоруссии пророссийского лидера, заявил эксперт
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что включение белорусского лидера в санкционный список ЕС означало бы отказ от диалога – лишь отговорка,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:57
2020-10-02T13:34
протесты в белоруссии
светлана тихановская
андрей суздальцев
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Заявление президента Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэля Макрона</a> о том, что включение белорусского лидера в санкционный список ЕС означало бы отказ от диалога – лишь отговорка, <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> удобен Западу, где опасаются, что вместо него в стране может появиться реально пророссийский лидер, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Suzdalcev" target="_blank">Андрей Суздальцев</a>.В ЕС по итогам первого дня саммита глав государств договорились ввести санкции по Белоруссии в отношении примерно 40 лиц, президента Белоруссии Александра Лукашенко в этом списке нет. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, включение Лукашенко в санкционный список <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a> по Белоруссии означало бы отказ от диалога."Это смехотворное заявление Макрона, так как диалог им никто вести не мешает с лицами, которые находятся под санкциями. Это отговорка", - считает Суздальцев.По его словам, с 1996 года белорусское руководство было под персональными санкциями, это не мешало Лукашенко встречаться с первыми лицами государств, участвовать в минском процессе и выезжать за границу.Что касается экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>, по его словам, ее "используют как флажок, как переходящее знамя"."Никакой поддержки она не получает, кроме публичной", - добавил собеседник агентства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578081657.html
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светлана тихановская, андрей суздальцев, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

В ЕС опасаются прихода в Белоруссии пророссийского лидера, заявил эксперт

12:57 02.10.2020 (обновлено: 13:34 02.10.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоАкция протеста "Марш Справедливости" в Минске
Акция протеста Марш Справедливости в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что включение белорусского лидера в санкционный список ЕС означало бы отказ от диалога – лишь отговорка, Александр Лукашенко удобен Западу, где опасаются, что вместо него в стране может появиться реально пророссийский лидер, заявил РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
В ЕС по итогам первого дня саммита глав государств договорились ввести санкции по Белоруссии в отношении примерно 40 лиц, президента Белоруссии Александра Лукашенко в этом списке нет. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, включение Лукашенко в санкционный список ЕС по Белоруссии означало бы отказ от диалога.
"Это смехотворное заявление Макрона, так как диалог им никто вести не мешает с лицами, которые находятся под санкциями. Это отговорка", - считает Суздальцев.
По его словам, с 1996 года белорусское руководство было под персональными санкциями, это не мешало Лукашенко встречаться с первыми лицами государств, участвовать в минском процессе и выезжать за границу.

"В ЕС опасаются, что если не будет Лукашенко, то может появиться человек реально пророссийский. Все понимают, что Лукашенко обманывал Россию, обещая ей интеграцию, а оказалось, что интеграции у нас никакой нет. ...Лукашенко не признал ни Абхазию, ни Южную Осетию, он не признает возвращение Крыма в состав России, поэтому для Запада он ценный человек. Игра будет продолжена. Они не исключают, что Лукашенко, когда он ослабел, будет искать контакты с Западом. И не исключено, что так и будет. Поэтому его выводят из игры, выводят из-под санкций, его сохраняют", - отметил эксперт

Что касается экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, по его словам, ее "используют как флажок, как переходящее знамя".
"Никакой поддержки она не получает, кроме публичной", - добавил собеседник агентства.
Участники форума в Минске с флагами Белоруссии во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
"Положить конец кризису". Чего Европа ждет от Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАндрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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