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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578094236.html
Минск заявил о провале попыток навязать "одобренных извне представителей"
Попытки навязать белорусам "одобренных извне представителей", проекты "правительств в изгнании" обречены на провал, заявили в белорусском МИД. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:23
2020-10-02T11:23
протесты в белоруссии
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Попытки навязать белорусам "одобренных извне представителей", проекты "правительств в изгнании" обречены на провал, заявили в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank">белорусском МИД</a>."Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна – еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578082275.html
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мид белоруссии, белоруссия, в мире

Минск заявил о провале попыток навязать "одобренных извне представителей"

11:23 02.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Попытки навязать белорусам "одобренных извне представителей", проекты "правительств в изгнании" обречены на провал, заявили в белорусском МИД.
"Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна – еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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