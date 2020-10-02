https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578094236.html
Минск заявил о провале попыток навязать "одобренных извне представителей"
Попытки навязать белорусам "одобренных извне представителей", проекты "правительств в изгнании" обречены на провал, заявили в белорусском МИД. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:23
2020-10-02T11:23
2020-10-02T11:23
протесты в белоруссии
мид белоруссии
белоруссия
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<strong>МИНСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Попытки навязать белорусам "одобренных извне представителей", проекты "правительств в изгнании" обречены на провал, заявили в <a href="https://ria.ru/organization_MID_Belorussii/" target="_blank">белорусском МИД</a>."Попытки навязать белорусам каких-то одобренных извне представителей, проекты неких "правительств в изгнании" и тому подобное обречены на провал. Судьба таких структур печальна – еще не стартовав, они оказываются на обочине исторического процесса", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578082275.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид белоруссии, белоруссия, в мире