https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578082275.html

Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии

Евросоюз введет санкции в связи с ситуацией в Белоруссии, в черном списке окажутся несколько десятков человек, лидер страны Александр Лукашенко в него не... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T02:37

2020-10-02T02:37

2020-10-02T09:23

протесты в белоруссии

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> введет санкции в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в черном списке окажутся несколько десятков человек, лидер страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в него не попадет, сообщил глава <u><a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/">Евросовета</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person__71/">Шарль Мишель</a></u>.Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил решение не вводить ограничения против белорусского лидера тем, что это бы означало "отказ от диалога". "Важно его (Лукашенко. — Прим. ред.) вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", — добавил он.Шарль Мишель, в свою очередь, отметил, что ЕС будет следить за ситуацией. "Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", — заключил глава Евросовета.Ранее ввести ограничения в отношении Минска не давал <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> из-за своей позиции по действиям <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморье</a>. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники, кипрские власти изменили подход после того, как их партнеры согласились принять в адрес Анкары жесткую резолюцию с угрозами санкций.Во вторник санкции против белорусского лидера, его сына Виктора и еще девяти чиновников ввели <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".Агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a> со ссылкой на источники сообщало, что пакет ограничений в отношении Минска практически полностью подготовили <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577953328.html

https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578081657.html

Соловей Серверный Молодцы ЕС .. отрубили единственную площадку для диалога с Россией ... и возможность самим влиять на Беларусь.. Теперь Луке хочется ему или нет придётся налаживать отношения с Россией 242

Андрей Левицкий Давайте, толкайте Белоруссию на продолжение интеграции с Россией.) 230

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, белоруссия, в мире