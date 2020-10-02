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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578082275.html
Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии
Евросоюз введет санкции в связи с ситуацией в Белоруссии, в черном списке окажутся несколько десятков человек, лидер страны Александр Лукашенко в него не... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T02:37
2020-10-02T09:23
протесты в белоруссии
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Мария Князева.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> введет санкции в связи с ситуацией в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в черном списке окажутся несколько десятков человек, лидер страны <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в него не попадет, сообщил глава <u><a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/">Евросовета</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person__71/">Шарль Мишель</a></u>.Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил решение не вводить ограничения против белорусского лидера тем, что это бы означало "отказ от диалога". "Важно его (Лукашенко. — Прим. ред.) вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", — добавил он.Шарль Мишель, в свою очередь, отметил, что ЕС будет следить за ситуацией. "Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем <a href="http://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_Co_operation_in_Europe_OSCE/" target="_blank" data-auto="true">ОБСЕ</a>, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", — заключил глава Евросовета.Ранее ввести ограничения в отношении Минска не давал <a href="http://ria.ru/location_Cyprus/" target="_blank" data-auto="true">Кипр</a> из-за своей позиции по действиям <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> в <a href="http://ria.ru/location_Mediterranean_region/" target="_blank" data-auto="true">Средиземноморье</a>. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники, кипрские власти изменили подход после того, как их партнеры согласились принять в адрес Анкары жесткую резолюцию с угрозами санкций.Во вторник санкции против белорусского лидера, его сына Виктора и еще девяти чиновников ввели <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канада</a> и <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".Агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a> со ссылкой на источники сообщало, что пакет ограничений в отношении Минска практически полностью подготовили <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.Протесты в БелоруссииМассовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200929/sanktsii-1577953328.html
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578081657.html
Молодцы ЕС .. отрубили единственную площадку для диалога с Россией ... и возможность самим влиять на Беларусь.. Теперь Луке хочется ему или нет придётся налаживать отношения с Россией
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Давайте, толкайте Белоруссию на продолжение интеграции с Россией.)
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белоруссия
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евросоюз, белоруссия, в мире

Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии

02:37 02.10.2020 (обновлено: 09:23 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз введет санкции в связи с ситуацией в Белоруссии, в черном списке окажутся несколько десятков человек, лидер страны Александр Лукашенко в него не попадет, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Завтра по письменной процедуре мы имплементируем санкции по Белоруссии. Вы знаете, что то, что на столе, — это список из примерно 40 лиц", — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита глав государств ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил решение не вводить ограничения против белорусского лидера тем, что это бы означало "отказ от диалога". "Важно его (Лукашенко. — Прим. ред.) вовлечь в этот процесс, сделать для этого максимум. В противном случае в будущем Лукашенко может быть включен в санкционный список", — добавил он.
Шарль Мишель, в свою очередь, отметил, что ЕС будет следить за ситуацией. "Мы выступаем за инклюзивный диалог по Белоруссии, поддерживаем ОБСЕ, которая может сыграть значительную роль для поиска более конструктивного подхода", — заключил глава Евросовета.
Минск - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Ранее ввести ограничения в отношении Минска не давал Кипр из-за своей позиции по действиям Турции в Средиземноморье. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на свои источники, кипрские власти изменили подход после того, как их партнеры согласились принять в адрес Анкары жесткую резолюцию с угрозами санкций.
Во вторник санкции против белорусского лидера, его сына Виктора и еще девяти чиновников ввели Канада и Великобритания. В заявлении утверждалось, что "режим Александра Лукашенко несет ответственность за целый ряд нарушений прав человека в отношении представителей оппозиции, СМИ и населения Белоруссии в свете сфальсифицированных выборов".
Агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что пакет ограничений в отношении Минска практически полностью подготовили США.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. В настоящее время протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.
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