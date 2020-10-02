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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/belorussiya-1578081657.html
Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео ушел от ответа на вопрос, кого Вашингтон признает президентом Белоруссии. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T01:05
2020-10-02T01:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
майк помпео
александр лукашенко
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> ушел от ответа на вопрос, кого Вашингтон признает президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.В интервью <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank">Fox News</a> он заявил, что <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> "сам себя привел к присяге" и что это "не имеет никакого смысла". Вместе с тем Помпео не стал отвечать на вопрос, собираются ли США признать президентом экс-кандидата <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, которая после выборов уехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.Помпео также спросили, какие меры США намерены предпринять в отношении Белоруссии, "чтобы не спровоцировать зеленых человечков", то есть российских военнослужащих."Мы дали ясно понять и русским тоже, что подобная деятельность ни в чьих интересах. Она не поможет народу России, народу Белоруссии, лишь сделает ситуацию сложнее для всех стран в регионе", - сказал Помпео.При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают". Власти РФ также неоднократно заявляли о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы в Белоруссии. В Кремле подчеркивали, что непризнание Лукашенко рядом стран является косвенным вмешательством в дела Минска.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578050999.html
https://ria.ru/20201001/belorussiya-1578047846.html
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светлана тихановская, майк помпео, александр лукашенко, белоруссия, сша, в мире

Помпео ушел от ответа на вопрос, кого США признают президентом Белоруссии

01:05 02.10.2020
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео ушел от ответа на вопрос, кого Вашингтон признает президентом Белоруссии.
В интервью Fox News он заявил, что Александр Лукашенко "сам себя привел к присяге" и что это "не имеет никакого смысла". Вместе с тем Помпео не стал отвечать на вопрос, собираются ли США признать президентом экс-кандидата Светлану Тихановскую, которая после выборов уехала в Литву.
Помпео также спросили, какие меры США намерены предпринять в отношении Белоруссии, "чтобы не спровоцировать зеленых человечков", то есть российских военнослужащих.
"Мы дали ясно понять и русским тоже, что подобная деятельность ни в чьих интересах. Она не поможет народу России, народу Белоруссии, лишь сделает ситуацию сложнее для всех стран в регионе", - сказал Помпео.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
Вчера, 14:34Протесты в Белоруссии
МИД Белоруссии заявил о бессмысленности угроз в разговоре с Минском
При этом ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в Белоруссии. Он также отмечал, что беспорядки в Белоруссии "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают". Власти РФ также неоднократно заявляли о недопустимости вмешательства во внутриполитические процессы в Белоруссии. В Кремле подчеркивали, что непризнание Лукашенко рядом стран является косвенным вмешательством в дела Минска.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
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Белоруссия расценивает заявления Киева как попытку вмешаться в свои дела
 
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяМайк ПомпеоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
 
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