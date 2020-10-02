https://ria.ru/20201002/antikvariat-1578095012.html

Не верю! Как подделывают и продают предметы старины

“Старинная” ваза может оказаться новоделом, у которого старое - только дно с клеймом, а в “антикварном” стуле, возможно, подлинная только левая ножка. Вместе с антикваром Михаилом Сусловым разбираемся, как мошенникам удается обмануть даже экспертов по предметам старины. И что делать, если вам предлагают купить “случайно найденные” старинные монеты.

2020-10-02T12:00

2020-10-02T12:00

2020-10-02T12:00

не верю!

подкаст

фаберже

общество

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Не верю! Как подделывают и продают предметы старины “Старинная” ваза может оказаться новоделом, у которого старое - только дно с клеймом, а в “антикварном” стуле, возможно, подлинная только левая ножка. Вместе с антикваром Михаилом Сусловым разбираемся, как мошенникам удается обмануть даже экспертов по предметам старины. И что делать, если вам предлагают купить “случайно найденные” старинные монеты.

<strong>01:00</strong> “Среди недорогого антиквариата подделок - более 80%”: правда ли это?<strong>03:18</strong> Как мошенникам удается продавать фальшивки даже профессионалам<strong>09:07</strong> “Из одного старинного стула можно сделать шесть”. Нюансы в изготовлении антикварной мебели<strong>11:51</strong> Как мифотворчество влияет на продажи предметов искусства ( и как повысить цену на поддельное яйцо Фаберже)<strong>20:41</strong> Миф или не миф то, что антиквариат - выгодное вложение денег<strong>22:28</strong> “Строители случайно нашли золотые монеты”: стоит ли покупать якобы “старинные” деньги<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, фаберже, общество