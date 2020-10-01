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"Я сказал, "горбатый"! Как "Запорожец" изменил советский автопром
Доступность, приемлемое качество и достойные ходовые характеристики — ровно 60 лет назад, 1 октября 1960-го, началось серийное производство легендарного... РИА Новости, 01.10.2020
2020-10-01T08:00
2020-10-01T08:00
россия
запорожский автомобилестроительный завод
запорожье
ссср
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<strong>МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Николай Протопопов.</strong> Доступность, приемлемое качество и достойные ходовые характеристики — ровно 60 лет назад, 1 октября 1960-го, началось серийное производство легендарного "Запорожца". С этого момента личный транспорт перестал быть роскошью для граждан СССР — "зазики" стоили относительно недорого, были неприхотливыми в эксплуатации и простыми в ремонте. Узнаваемая внешность сделала "горбатого" любимцем сотен тысяч автолюбителей и символом советской автомобильной промышленности.Почти "европеец"В середине 1950-х в СССР решили обеспечить население личным транспортом. Уже разработанный народный автомобиль "Москвич-402" хоть и считался недорогим, большинству советских людей был не по карману. Требовалась еще более дешевая модель.В Европе тогда были очень популярны малолитражки — Fiat-600, Citroen 2CV, Volkswagen Beetle. Что-то подобное хотели сделать и в Советском Союзе. Но самостоятельно создать новый автомобиль с нуля никак не удавалось. В НАМИ разрабатывали несколько вариантов, однако малолитражки получались неудобными, ненадежными и с плохой управляемостью. За образец все же пришлось взять иностранную машину — итальянский Fiat.Целиком копировать не стали — позаимствовали только общую компоновку, дизайн, некоторые детали подвески и заднее расположение силового агрегата. Работали очень быстро. Прототип — "Москвич-444" — изготовили на Московском заводе малолитражных автомобилей в 1957-м. Но поскольку предприятие было загружено другой продукцией, производство наладили на Украине, на бывшем комбайностроительном заводе в Запорожье. Отсюда и официальное название модели — ЗАЗ-965, или "Запорожец".Двигатель сделали собственный: V-образная четверка объемом 746 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. Мощность — 23 лошадиные силы. К слову, в два раза больше, чем у зарубежных конкурентов. Этого вполне хватало для разгона 600-килограммовой машины до 80 километров в час. Но мотор получился массивнее, чем у "Фиата", поэтому "Запорожец" обзавелся характерной чертой — выступом на "корме". За это его и прозвали "горбатым".ЗАЗ-965 ничем не уступал иномаркам, а в чем-то даже превосходил их. Например, он получил независимые подвески: сзади — пружинную, спереди — торсионную. На Fiat спереди устанавливали жесткие рессоры.В двухдверном "Запорожце" при длине чуть более трех метров помещались четыре взрослых человека. Несмотря на минимализм интерьера, передние сиденья были раздельными и регулируемыми, в салоне имелись солнцезащитные козырьки, отопитель и радиоприемник. В боковых дверях-"распашонках" — угловые форточки.Терпеливые владельцы"Запорожец" стоил 1,8 тысячи рублей, это был самый доступный автомобиль в СССР. "Москвич" обходился в две с половиной тысячи, а за "Волгу" надо было выложить более пяти тысяч. Относительно невысокая цена позволила обзавестись собственной машиной многим советским семьям, а для кого-то "горбатый" стал первым в жизни автомобилем.Впрочем, экономия сказалась на качестве. Так, водительское место не отличалось хорошей эргономикой — левой ноге мешала колесная арка, сиденье было неудобным, практически никакой шумоизоляции, и характерное тарахтение "воздушника" навязчиво проникало в салон. К тому же мотор сильно перегревался на жаре. Половину и без того скромного по объему багажного отделения занимали запаска и бензобак. Чтобы компенсировать этот недостаток, автолюбителям приходилось размещать дополнительный багажник на крыше.Путешествовать на дальние расстояния в таких условиях было, мягко говоря, не очень комфортно. А уж выдержать пробег в несколько сотен километров считалось серьезным испытанием как для водителя и пассажиров, так и для автомобиля.Тем не менее на нем было вполне удобно ездить по городу или на дачу по выходным. "Горбатый" получился не удивление проходимым: благодаря заднему расположению двигателя кардан не понадобился, что увеличило клиренс. К тому же если малолитражка и застревала на проселочной дороге, ее можно было вытолкать даже вдвоем.Долгая жизньЗапорожский автозавод выпустил более 320 тысяч автомобилей. Раскупали их мгновенно. Конечно, над "горбатым" подшучивали: "Полчаса позора — и ты на работе". Но "Запорожец" прочно занял собственную нишу среди советских легковушек и многим пришелся по душе.Автомобиль несколько раз подвергали "рестайлингу". Так, в 1963-м мощность двигателя модернизированного ЗАЗ-965А повысили до 27 лошадиных сил, а еще через три года легковушка получила 30-сильный мотор."Горбатый" выпускали до 1969-го. На его базе разработали несколько модификаций — праворульный почтовый фургон, пикап, вариант для инвалидов с ручным управлением вместо педалей. А модель с более качественной отделкой салона, улучшенной шумоизоляцией и некоторыми другими доработками поставляли на экспорт под названием Jalta.Второе поколение "Запорожца" оказалось не менее востребованным. ЗАЗ-966, "ушастый" (так прозвали новый "зазик" за характерную форму боковых воздухозаборников) появился в 1966-м. Как и у "горбатого" — заднемоторная компоновка и две двери. Но это был уже полноценный седан весом около тонны, с 40-сильным 1,2-литровым двигателем. Полностью переработали подвеску, сделали новую коробку передач. Автомобиль разгонялся до сотни километров за 30 секунд, максимальная скорость — 120 километров в час.И хотя "ушастый" стоил уже три тысячи рублей, он все равно был в полтора раза дешевле "Жигулей".На "ушастого" у советских конструкторов были большие планы. На его базе создали несколько модификаций: небольшой микроавтобус, цельнометаллический фургон и пикап. Эти модели не пошли в серию из-за загруженности запорожского автозавода выпуском легковушек. Тем не менее "Запорожец" стал одним из долгожителей советского автопрома. Последние образцы модернизированного ЗАЗ-968М сошли с конвейера в 1994-м.
https://ria.ru/20200502/1570785225.html
https://ria.ru/20200907/zhiguli-1576791231.html
https://ria.ru/20190223/1551258973.html
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россия, запорожский автомобилестроительный завод, запорожье, ссср

"Я сказал, "горбатый"! Как "Запорожец" изменил советский автопром

08:00 01.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтарый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
Старый автомобиль в одном из дворов в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Доступность, приемлемое качество и достойные ходовые характеристики — ровно 60 лет назад, 1 октября 1960-го, началось серийное производство легендарного "Запорожца". С этого момента личный транспорт перестал быть роскошью для граждан СССР — "зазики" стоили относительно недорого, были неприхотливыми в эксплуатации и простыми в ремонте. Узнаваемая внешность сделала "горбатого" любимцем сотен тысяч автолюбителей и символом советской автомобильной промышленности.

Почти "европеец"

В середине 1950-х в СССР решили обеспечить население личным транспортом. Уже разработанный народный автомобиль "Москвич-402" хоть и считался недорогим, большинству советских людей был не по карману. Требовалась еще более дешевая модель.
В Европе тогда были очень популярны малолитражки — Fiat-600, Citroen 2CV, Volkswagen Beetle. Что-то подобное хотели сделать и в Советском Союзе. Но самостоятельно создать новый автомобиль с нуля никак не удавалось. В НАМИ разрабатывали несколько вариантов, однако малолитражки получались неудобными, ненадежными и с плохой управляемостью. За образец все же пришлось взять иностранную машину — итальянский Fiat.
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Целиком копировать не стали — позаимствовали только общую компоновку, дизайн, некоторые детали подвески и заднее расположение силового агрегата. Работали очень быстро. Прототип — "Москвич-444" — изготовили на Московском заводе малолитражных автомобилей в 1957-м. Но поскольку предприятие было загружено другой продукцией, производство наладили на Украине, на бывшем комбайностроительном заводе в Запорожье. Отсюда и официальное название модели — ЗАЗ-965, или "Запорожец".
Двигатель сделали собственный: V-образная четверка объемом 746 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. Мощность — 23 лошадиные силы. К слову, в два раза больше, чем у зарубежных конкурентов. Этого вполне хватало для разгона 600-килограммовой машины до 80 километров в час. Но мотор получился массивнее, чем у "Фиата", поэтому "Запорожец" обзавелся характерной чертой — выступом на "корме". За это его и прозвали "горбатым".
© РИА Новости / Цинкин / Перейти в фотобанкАвтомобиль ЗАЗ-965 "Запорожец"
Автомобиль ЗАЗ-965 Запорожец - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Цинкин
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Автомобиль ЗАЗ-965 "Запорожец"
ЗАЗ-965 ничем не уступал иномаркам, а в чем-то даже превосходил их. Например, он получил независимые подвески: сзади — пружинную, спереди — торсионную. На Fiat спереди устанавливали жесткие рессоры.
В двухдверном "Запорожце" при длине чуть более трех метров помещались четыре взрослых человека. Несмотря на минимализм интерьера, передние сиденья были раздельными и регулируемыми, в салоне имелись солнцезащитные козырьки, отопитель и радиоприемник. В боковых дверях-"распашонках" — угловые форточки.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский приехал на съемки телепередачи "Национальный интерес" на своем "Запорожце"
Владимир Жириновский приехал на съемки тпередачи Национальный интерес на своем Запорожце - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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Владимир Жириновский приехал на съемки телепередачи "Национальный интерес" на своем "Запорожце"

Терпеливые владельцы

"Запорожец" стоил 1,8 тысячи рублей, это был самый доступный автомобиль в СССР. "Москвич" обходился в две с половиной тысячи, а за "Волгу" надо было выложить более пяти тысяч. Относительно невысокая цена позволила обзавестись собственной машиной многим советским семьям, а для кого-то "горбатый" стал первым в жизни автомобилем.
Впрочем, экономия сказалась на качестве. Так, водительское место не отличалось хорошей эргономикой — левой ноге мешала колесная арка, сиденье было неудобным, практически никакой шумоизоляции, и характерное тарахтение "воздушника" навязчиво проникало в салон. К тому же мотор сильно перегревался на жаре. Половину и без того скромного по объему багажного отделения занимали запаска и бензобак. Чтобы компенсировать этот недостаток, автолюбителям приходилось размещать дополнительный багажник на крыше.
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Путешествовать на дальние расстояния в таких условиях было, мягко говоря, не очень комфортно. А уж выдержать пробег в несколько сотен километров считалось серьезным испытанием как для водителя и пассажиров, так и для автомобиля.
Тем не менее на нем было вполне удобно ездить по городу или на дачу по выходным. "Горбатый" получился не удивление проходимым: благодаря заднему расположению двигателя кардан не понадобился, что увеличило клиренс. К тому же если малолитражка и застревала на проселочной дороге, ее можно было вытолкать даже вдвоем.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкБудни московской семьи. Перед поездкой. Фото 1971 года
Будни московской семьи. Перед поездкой. Фото 1971 года - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Будни московской семьи. Перед поездкой. Фото 1971 года

Долгая жизнь

Запорожский автозавод выпустил более 320 тысяч автомобилей. Раскупали их мгновенно. Конечно, над "горбатым" подшучивали: "Полчаса позора — и ты на работе". Но "Запорожец" прочно занял собственную нишу среди советских легковушек и многим пришелся по душе.
Автомобиль несколько раз подвергали "рестайлингу". Так, в 1963-м мощность двигателя модернизированного ЗАЗ-965А повысили до 27 лошадиных сил, а еще через три года легковушка получила 30-сильный мотор.
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"Горбатый" выпускали до 1969-го. На его базе разработали несколько модификаций — праворульный почтовый фургон, пикап, вариант для инвалидов с ручным управлением вместо педалей. А модель с более качественной отделкой салона, улучшенной шумоизоляцией и некоторыми другими доработками поставляли на экспорт под названием Jalta.
Второе поколение "Запорожца" оказалось не менее востребованным. ЗАЗ-966, "ушастый" (так прозвали новый "зазик" за характерную форму боковых воздухозаборников) появился в 1966-м. Как и у "горбатого" — заднемоторная компоновка и две двери. Но это был уже полноценный седан весом около тонны, с 40-сильным 1,2-литровым двигателем. Полностью переработали подвеску, сделали новую коробку передач. Автомобиль разгонялся до сотни километров за 30 секунд, максимальная скорость — 120 километров в час.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРИА Новости
РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
РИА Новости
И хотя "ушастый" стоил уже три тысячи рублей, он все равно был в полтора раза дешевле "Жигулей".
На "ушастого" у советских конструкторов были большие планы. На его базе создали несколько модификаций: небольшой микроавтобус, цельнометаллический фургон и пикап. Эти модели не пошли в серию из-за загруженности запорожского автозавода выпуском легковушек. Тем не менее "Запорожец" стал одним из долгожителей советского автопрома. Последние образцы модернизированного ЗАЗ-968М сошли с конвейера в 1994-м.
© РИА Новости / И. Кропивницкий / Перейти в фотобанкГотовая продукция предприятия "Запорожский автозавод "Коммунар"
Готовая продукция предприятия Запорожский автозавод Коммунар - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
© РИА Новости / И. Кропивницкий
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Готовая продукция предприятия "Запорожский автозавод "Коммунар"
 
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РоссияЗапорожский автомобилестроительный заводЗапорожьеСССР
 
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