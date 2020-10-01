"Я сказал, "горбатый"! Как "Запорожец" изменил советский автопром
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтарый автомобиль в одном из дворов в Севастополе
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости, Николай Протопопов. Доступность, приемлемое качество и достойные ходовые характеристики — ровно 60 лет назад, 1 октября 1960-го, началось серийное производство легендарного "Запорожца". С этого момента личный транспорт перестал быть роскошью для граждан СССР — "зазики" стоили относительно недорого, были неприхотливыми в эксплуатации и простыми в ремонте. Узнаваемая внешность сделала "горбатого" любимцем сотен тысяч автолюбителей и символом советской автомобильной промышленности.
Почти "европеец"
В середине 1950-х в СССР решили обеспечить население личным транспортом. Уже разработанный народный автомобиль "Москвич-402" хоть и считался недорогим, большинству советских людей был не по карману. Требовалась еще более дешевая модель.
В Европе тогда были очень популярны малолитражки — Fiat-600, Citroen 2CV, Volkswagen Beetle. Что-то подобное хотели сделать и в Советском Союзе. Но самостоятельно создать новый автомобиль с нуля никак не удавалось. В НАМИ разрабатывали несколько вариантов, однако малолитражки получались неудобными, ненадежными и с плохой управляемостью. За образец все же пришлось взять иностранную машину — итальянский Fiat.
Целиком копировать не стали — позаимствовали только общую компоновку, дизайн, некоторые детали подвески и заднее расположение силового агрегата. Работали очень быстро. Прототип — "Москвич-444" — изготовили на Московском заводе малолитражных автомобилей в 1957-м. Но поскольку предприятие было загружено другой продукцией, производство наладили на Украине, на бывшем комбайностроительном заводе в Запорожье. Отсюда и официальное название модели — ЗАЗ-965, или "Запорожец".
Двигатель сделали собственный: V-образная четверка объемом 746 кубических сантиметров с воздушным охлаждением. Мощность — 23 лошадиные силы. К слову, в два раза больше, чем у зарубежных конкурентов. Этого вполне хватало для разгона 600-килограммовой машины до 80 километров в час. Но мотор получился массивнее, чем у "Фиата", поэтому "Запорожец" обзавелся характерной чертой — выступом на "корме". За это его и прозвали "горбатым".
Автомобиль ЗАЗ-965 "Запорожец"
ЗАЗ-965 ничем не уступал иномаркам, а в чем-то даже превосходил их. Например, он получил независимые подвески: сзади — пружинную, спереди — торсионную. На Fiat спереди устанавливали жесткие рессоры.
В двухдверном "Запорожце" при длине чуть более трех метров помещались четыре взрослых человека. Несмотря на минимализм интерьера, передние сиденья были раздельными и регулируемыми, в салоне имелись солнцезащитные козырьки, отопитель и радиоприемник. В боковых дверях-"распашонках" — угловые форточки.
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский приехал на съемки телепередачи "Национальный интерес" на своем "Запорожце"
Владимир Жириновский приехал на съемки телепередачи "Национальный интерес" на своем "Запорожце"
Терпеливые владельцы
"Запорожец" стоил 1,8 тысячи рублей, это был самый доступный автомобиль в СССР. "Москвич" обходился в две с половиной тысячи, а за "Волгу" надо было выложить более пяти тысяч. Относительно невысокая цена позволила обзавестись собственной машиной многим советским семьям, а для кого-то "горбатый" стал первым в жизни автомобилем.
Впрочем, экономия сказалась на качестве. Так, водительское место не отличалось хорошей эргономикой — левой ноге мешала колесная арка, сиденье было неудобным, практически никакой шумоизоляции, и характерное тарахтение "воздушника" навязчиво проникало в салон. К тому же мотор сильно перегревался на жаре. Половину и без того скромного по объему багажного отделения занимали запаска и бензобак. Чтобы компенсировать этот недостаток, автолюбителям приходилось размещать дополнительный багажник на крыше.
Путешествовать на дальние расстояния в таких условиях было, мягко говоря, не очень комфортно. А уж выдержать пробег в несколько сотен километров считалось серьезным испытанием как для водителя и пассажиров, так и для автомобиля.
Тем не менее на нем было вполне удобно ездить по городу или на дачу по выходным. "Горбатый" получился не удивление проходимым: благодаря заднему расположению двигателя кардан не понадобился, что увеличило клиренс. К тому же если малолитражка и застревала на проселочной дороге, ее можно было вытолкать даже вдвоем.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкБудни московской семьи. Перед поездкой. Фото 1971 года
Будни московской семьи. Перед поездкой. Фото 1971 года
Долгая жизнь
Запорожский автозавод выпустил более 320 тысяч автомобилей. Раскупали их мгновенно. Конечно, над "горбатым" подшучивали: "Полчаса позора — и ты на работе". Но "Запорожец" прочно занял собственную нишу среди советских легковушек и многим пришелся по душе.
Автомобиль несколько раз подвергали "рестайлингу". Так, в 1963-м мощность двигателя модернизированного ЗАЗ-965А повысили до 27 лошадиных сил, а еще через три года легковушка получила 30-сильный мотор.
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"Горбатый" выпускали до 1969-го. На его базе разработали несколько модификаций — праворульный почтовый фургон, пикап, вариант для инвалидов с ручным управлением вместо педалей. А модель с более качественной отделкой салона, улучшенной шумоизоляцией и некоторыми другими доработками поставляли на экспорт под названием Jalta.
Второе поколение "Запорожца" оказалось не менее востребованным. ЗАЗ-966, "ушастый" (так прозвали новый "зазик" за характерную форму боковых воздухозаборников) появился в 1966-м. Как и у "горбатого" — заднемоторная компоновка и две двери. Но это был уже полноценный седан весом около тонны, с 40-сильным 1,2-литровым двигателем. Полностью переработали подвеску, сделали новую коробку передач. Автомобиль разгонялся до сотни километров за 30 секунд, максимальная скорость — 120 километров в час.
И хотя "ушастый" стоил уже три тысячи рублей, он все равно был в полтора раза дешевле "Жигулей".
На "ушастого" у советских конструкторов были большие планы. На его базе создали несколько модификаций: небольшой микроавтобус, цельнометаллический фургон и пикап. Эти модели не пошли в серию из-за загруженности запорожского автозавода выпуском легковушек. Тем не менее "Запорожец" стал одним из долгожителей советского автопрома. Последние образцы модернизированного ЗАЗ-968М сошли с конвейера в 1994-м.
© РИА Новости / И. Кропивницкий / Перейти в фотобанкГотовая продукция предприятия "Запорожский автозавод "Коммунар"
Готовая продукция предприятия "Запорожский автозавод "Коммунар"